Симулятор парка развлечений Planet Coaster 2 получил релизный трейлер

Никто не делает симуляторы строительства и управления тематическими парками так хорошо, как ветераны жанра из Frontier Developments, и студия собирается выпустить еще один из них в виде предстоящей Planet Coaster 2. Перед ее неминуемым релизом разработчик продемонстрировал релизный трейлер.

Pkanet Coaster 2 собирается расширить основы своей признанной предшественницы, которая была запущена почти десять лет назад, в 2016 году, несколькими способами, главным из которых является добавление аквапарков. Кроме того, игра рекламирует новую и улучшенную систему прокладки путей, огромное количество новых элементов и украшений для использования в ваших парках и даже поддержку кроссплатформенного многопользовательского режима, позволяющего игрокам строить парки вместе.

Planet Coaster 2 выходит 6 ноября для PS5, Xbox Series X/S и ПК.