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The Planet Crafter 24.03.2022
Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика
8.8 295 оценок

The Planet Crafter покинула ранний доступ в Steam

butcher69
Новости

Сегодня, спустя более двух лет после дебюта в раннем доступе, состоялся полноценный релиз полной версии тепло принятой игры The Planet Crafter. Это приключенческая игра о выживании на планете, которую иногда называют "Subnautica на суше".

В раннем доступе игра была очень хорошо принята игроками и может похвастаться 96 % положительных отзывов в Steam.

С выходом полной версии в игре появится множество новых возможностей, в том числе:

  • многопользовательский кооперативный режим с поддержкой до 10 человек;
  • новые животные, которых можно создавать с помощью манипулятора ДНК;
  • 3 новых биома;
  • новые сюжетные линии и контент для конечной игры;
  • дополнительные анимации персонажей;
  • новый вступительный ролик;
  • улучшенные и переработанные текущие биомы;
  • больше механик и предметов для создания;
  • 15 музыкальных композиций;
  • улучшения для улучшения пользовательского опыта (так называемое Quality of Life).

Если вы планируете вернуться в игру, создатели отмечают, что хотя старые сохранения будут работать без проблем, рекомендуется начать приключение заново, чтобы ощутить все изменения.

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