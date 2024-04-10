The Planet Crafter покинула ранний доступ в Steam

Сегодня, спустя более двух лет после дебюта в раннем доступе, состоялся полноценный релиз полной версии тепло принятой игры The Planet Crafter. Это приключенческая игра о выживании на планете, которую иногда называют "Subnautica на суше".
В раннем доступе игра была очень хорошо принята игроками и может похвастаться 96 % положительных отзывов в Steam.
С выходом полной версии в игре появится множество новых возможностей, в том числе:
- многопользовательский кооперативный режим с поддержкой до 10 человек;
- новые животные, которых можно создавать с помощью манипулятора ДНК;
- 3 новых биома;
- новые сюжетные линии и контент для конечной игры;
- дополнительные анимации персонажей;
- новый вступительный ролик;
- улучшенные и переработанные текущие биомы;
- больше механик и предметов для создания;
- 15 музыкальных композиций;
- улучшения для улучшения пользовательского опыта (так называемое Quality of Life).
Если вы планируете вернуться в игру, создатели отмечают, что хотя старые сохранения будут работать без проблем, рекомендуется начать приключение заново, чтобы ощутить все изменения.