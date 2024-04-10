The Planet Crafter покинула ранний доступ в Steam

В далёком будущем человечество исчерпало ресурсы родной планеты и вынуждено искать новый дом. Выбор падает на Марс, но планета пока непригодна для жизни. Вам предстоит стать первым человеком, который высадится на Марсе и начнёт его терраформирование.

На Марсе очень холодно, мало кислорода и практически нет воды. Вам придётся построить базу, найти ресурсы и начать выращивать растения. По мере развития вашей базы вы сможете производить всё больше и больше необходимых предметов, таких как инструменты и одежда.

Терраформирование Марса — это долгий и сложный процесс, но вы не сдадитесь. Вы будете работать день и ночь, чтобы превратить Марс в новый дом для человечества. Вы создадите новый дом для человечества, и ваш подвиг будет вовек вписан в историю.