Planetary Annihilation: Titans получила обновление с юнитами и новыми режимом

Planetary Annihilation: TITANS не получала обновлений с апреля 2024 года. Однако сегодня для игры вышло второе по счёту обновление, разработанное командой консультантов из комьюнити.

Обновление под названием Defender’s Advantage Update вносит в игру 3 новых юнита и новый игровой режим «Эрадикация».

Продвинутая машина радарного перехвата Nyx: компактный мобильный юнит, скрывающий союзников от вражеских радаров и предоставляющий радарный обзор.

Самонаводящаяся орбитальная мина Kessler: наводится на вражеские корабли при выходе их на орбиту планеты.

Продвинутый ядерный перехватчик Ward: мобильная машина, защищающая армию от ядерного удара; более неэффективная по ресурсам чем стационарная версия, но может передвигаться по воде и лаве.

В режиме Эрадикация для победы нужно уничтожить все оставшиеся фабрики, фабрикаторов и суб-командиров врага, а не только главного командующего. Степень, до которой нужно уничтожить противника, можно изменять в настройках режима.