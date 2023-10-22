Энтузиаст сравнил производительность PUBG на DDR4 и DDR5

Контент-мейкер BulleTinY0uRHeaD протестировал, как клиент PUBG: BATTLEGROUNDS работает с использованием разных видов оперативной памяти (DDR4 & DDR5) и на разных частотах. Автор пришел к следующим выводам.
Скорость памяти очень сильно влияет на производительность PUBG. DDR5 в целом демонстрирует гораздо больший fps чем DDR4. Ручная оптимизация таймингов может добавить около 10% fps, как в примере с самым быстрым результатом DDR5. Это же актуально и для DDR4.
Самый быстрый результат DDR4 является примером ручной оптимизации таймингов дорогой DDR4 с чипами Samsung B-die, которая может работать на гораздо меньших таймингах, чем "обычная" недорогая DDR4.
Информация то где? Почти ноль процентов текста!
сделал что смог
Благодарность)
Шляпа.Даже если он получил 10% в результате своих манипуляций, это того не стоит однозначно.Потенциал ddr5 в полной мере пока что не раскрыт.Подождем новое поколение процессоров и игр а там посмотрим на разницу.
В героях сравнивать надо
PUBG в 2023
какая разница на чем этот калотреш запускать там адовые рукожепы код писали чтоб заскамить трышаком вместе с гейбом и помойкой стымом.. он что на печатной машинке лагать будет что на суперкомпе NASA