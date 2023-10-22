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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
6.3 1 066 оценок

Энтузиаст сравнил производительность PUBG на DDR4 и DDR5

Solstice
Новости

Контент-мейкер BulleTinY0uRHeaD протестировал, как клиент PUBG: BATTLEGROUNDS работает с использованием разных видов оперативной памяти (DDR4 & DDR5) и на разных частотах. Автор пришел к следующим выводам.

Скорость памяти очень сильно влияет на производительность PUBG. DDR5 в целом демонстрирует гораздо больший fps чем DDR4. Ручная оптимизация таймингов может добавить около 10% fps, как в примере с самым быстрым результатом DDR5. Это же актуально и для DDR4.

Самый быстрый результат DDR4 является примером ручной оптимизации таймингов дорогой DDR4 с чипами Samsung B-die, которая может работать на гораздо меньших таймингах, чем "обычная" недорогая DDR4.
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-2
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Информация то где? Почти ноль процентов текста!

2
A E

сделал что смог

1
Omnia Smirnow A E

Благодарность)

0
prince0

Шляпа.Даже если он получил 10% в результате своих манипуляций, это того не стоит однозначно.Потенциал ddr5 в полной мере пока что не раскрыт.Подождем новое поколение процессоров и игр а там посмотрим на разницу.

0
hatenemy

В героях сравнивать надо

0
Smoke_Mid_Everyday

PUBG в 2023

-1
Wolfenstein

какая разница на чем этот калотреш запускать там адовые рукожепы код писали чтоб заскамить трышаком вместе с гейбом и помойкой стымом.. он что на печатной машинке лагать будет что на суперкомпе NASA

-1