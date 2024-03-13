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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.3 1 142 оценки

Празднование 7-й годовщины PUBG: BATTLEGROUNDS (куча подарков)

VovanVV1982
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Специальные награды в честь 7-й годовщины. Участвуйте в событиях со специальными наградами в игре и получайте эксклюзивные трофеи в честь 7-й годовщины! Награды за вход в игру, посещение сайта, код, Twich Drops

Код на 100 купонов контрабанды PUBG7TH

  • Для получения подарка перейдите на сайт
  • Войдите в свою учетную запись Krafton (возможно потребуется впн)
  • Нажмите на кнопку "Получите набор 7-й годовщины"
  • Состав набора на скриншоте 3

Период события:

  • ПК. 13 марта, 12:00 мск - 8 апреля, 12:00 мск
  • Консоли. 21 марта, 12:00 мск - 17 апреля, 12:00 мск
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Анна Кранцове

О этот мусор еще шевелится на свалке

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VolatileFinnegan

купоны не выдались(

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VovanVV1982

ждать фикса. щас инвентарь глючит. будут в расходниках. нужно будет распаковать

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PenitentialCarina

где найти этот игровой автомат 7 годовщины???

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