Празднование 7-й годовщины PUBG: BATTLEGROUNDS (куча подарков)

Специальные награды в честь 7-й годовщины. Участвуйте в событиях со специальными наградами в игре и получайте эксклюзивные трофеи в честь 7-й годовщины! Награды за вход в игру, посещение сайта, код, Twich Drops
Код на 100 купонов контрабанды PUBG7TH
- Для получения подарка перейдите на сайт
- Войдите в свою учетную запись Krafton (возможно потребуется впн)
- Нажмите на кнопку "Получите набор 7-й годовщины"
- Состав набора на скриншоте 3
Период события:
- ПК. 13 марта, 12:00 мск - 8 апреля, 12:00 мск
- Консоли. 21 марта, 12:00 мск - 17 апреля, 12:00 мск
О этот мусор еще шевелится на свалке
купоны не выдались(
ждать фикса. щас инвентарь глючит. будут в расходниках. нужно будет распаковать
где найти этот игровой автомат 7 годовщины???