В начале декабря в PUBG: Battlegrounds появится огромная новая карта

Компания Krafton приготовила новую крупную карту для PUBG: Battlegrounds: в декабре она выпустит Rondo для ПК и консолей. На карте вы сможете сразиться друг с другом в захватывающем сочетании "традиционной эстетики и современных визуальных эффектов".
Вы сможете в мгновение ока переместиться из тихих лесов, горных храмов в разросшийся современный городской пейзаж - все это на обширной карте размером 8×8. Эта карта является самым большим игровым пространством, когда-либо представленным в текущей версии игры. Более подробную информацию о Rondo мы получим от разработчиков, поскольку она будет выпущена 6 декабря вместе с обновлением 27.1 для ПК и 14 декабря для консолей.
Вместе с картой Rondo появится новое оружие, разработанное специально для этой карты, - JS9, 9-мм пистолет-пулемет (SMG) с относительно низкой отдачей и возможностью переключения на автоматический режим стрельбы, что делает его хорошим выбором на карте.
Любители посидеть в кустах оценят
лучше бы античит обновили бы и токсиков забанили бы
Токсиков банить не будут, ибо это львиная часть аудитории.