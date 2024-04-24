В PUBG вернётся оригинальная карта Erangel со старой механикой

В компании-разработчике PUBG KRAFTON рассказали, что в мае игроки смогут сражаться на самой первой появившейся в игре карте Erangel. Карта появится в рамках временного события Erangel Classic, которое пройдёт в две фазы: отдельно для пользователей ПК и консолей.
Оригинальная карта Erangel появилась в игре вместе с её выходом в 2017 году. Во время ивента Erangel Classic заменит текущую карту Erangel в обычном списке матчей. Двухнедельное событие не только вернет дизайн карты к первоначальному виду, но и изменит баланс оружия, чтобы сделать боевую механику более похожей на ту, что была в самом начале существования PUBG.
На ПК ивент стартует 14 мая, а на консолях — 23 мая и продлится две недели для каждой платформы.