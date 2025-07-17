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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 350 оценок

Виртуальный дебют: K-pop-группа презентовала музыкальный клип в мире PUBG

butcher69 butcher69

Популярная K-pop-группа aespa устроила музыкальный дебют нового трека Dark Arts не на сцене, а прямо в игре PUBG: Battlegrounds. Вместо традиционного клипа фанаты получили насыщенное экшен-видео, разворачивающееся на виртуальном поле боя одной из самых популярных онлайн-игр в мире.

Участницы aespa эффектно появляются в центре сражений и устраивают настоящий разгром, сочетая фирменную хореографию и динамику с визуальным стилем PUBG. Видео не только сопровождает трек, но и превращает его в интерактивное зрелище, подчеркивающее «смелость, драйв и силу» как aespa, так и самой игры.

Коллаборация включает эксклюзивные внутриигровые предметы, вдохновлённые образом участниц. А уже в этом году Dark Arts впервые прозвучит вживую — на финале PUBG Nations Cup 2025.

Проект подчеркивает новую волну слияния музыки и гейминга, где виртуальные сцены становятся не менее мощными, чем настоящие.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
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Ziyter7

Не, для фортнайта лучше бтс подходит, а тут все верно.

samosan

В Корее все в пабг и лол играют,на фортнайт и всякие доты им пофигу.Фортнайт это вообще чисто западная тема,на востоке он такой популярностью не пользуется.

2
нитгитлистер samosan

да я посмотрел клип со звуком и понял что слегка ошибся

Carissa7517

Епта

Phoenix87

Ох.енное событие, срочна на глагну! Бл есть те, кому не пох.ю? Серьёзно?