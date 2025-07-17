Виртуальный дебют: K-pop-группа презентовала музыкальный клип в мире PUBG

Популярная K-pop-группа aespa устроила музыкальный дебют нового трека Dark Arts не на сцене, а прямо в игре PUBG: Battlegrounds. Вместо традиционного клипа фанаты получили насыщенное экшен-видео, разворачивающееся на виртуальном поле боя одной из самых популярных онлайн-игр в мире.

Участницы aespa эффектно появляются в центре сражений и устраивают настоящий разгром, сочетая фирменную хореографию и динамику с визуальным стилем PUBG. Видео не только сопровождает трек, но и превращает его в интерактивное зрелище, подчеркивающее «смелость, драйв и силу» как aespa, так и самой игры.

Коллаборация включает эксклюзивные внутриигровые предметы, вдохновлённые образом участниц. А уже в этом году Dark Arts впервые прозвучит вживую — на финале PUBG Nations Cup 2025.

Проект подчеркивает новую волну слияния музыки и гейминга, где виртуальные сцены становятся не менее мощными, чем настоящие.