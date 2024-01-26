RAM возвращается с зубодробительным треком Point Blank

RAM aka Грязный Рамирес, известный батл-рэпер и музыкальный исполнитель, 26 января погрузил своих фанатов в атмосферу киберспортивного противостояния, знакомого многим геймерам, особенно поклонникам олдскульного шутера Point Blank.

Дерзкий и агрессивный трек, пропитанный духом игры с платформы 4Game, собрал все лучшие качества стиля RAM: цепляющий с первых секунд флоу, фирменная техничная подача исполнителя и жесткий бит, подходящий как для катки в Point Blank, так и для тренировки по боксу.

Это уже не первая, но, однозначно, самая масштабная отсылка Рамиреса к игровой индустрии. Когда артист знает и любит игру, а издатель уважает творчество рэпера и чувствует свою аудиторию, случается тот самый мэтч. Трек уже на площадках, так что, как говорится: «Вижу цель, не вижу препятствий»!