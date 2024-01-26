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об игре
Point Blank 04.12.2009
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная
7.4 500 оценок

RAM возвращается с зубодробительным треком Point Blank

Extra-largeNormand

RAM aka Грязный Рамирес, известный батл-рэпер и музыкальный исполнитель, 26 января погрузил своих фанатов в атмосферу киберспортивного противостояния, знакомого многим геймерам, особенно поклонникам олдскульного шутера Point Blank.

Дерзкий и агрессивный трек, пропитанный духом игры с платформы 4Game, собрал все лучшие качества стиля RAM: цепляющий с первых секунд флоу, фирменная техничная подача исполнителя и жесткий бит, подходящий как для катки в Point Blank, так и для тренировки по боксу.

Это уже не первая, но, однозначно, самая масштабная отсылка Рамиреса к игровой индустрии. Когда артист знает и любит игру, а издатель уважает творчество рэпера и чувствует свою аудиторию, случается тот самый мэтч. Трек уже на площадках, так что, как говорится: «Вижу цель, не вижу препятствий»!

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
darkMarshall

Серьёзно? PB?

0
Extra-largeNormand

А почему нет?) Живая классика)

0
YouTube_GamesTezi

Когда включаешь "зубодробительный" трек и слышишь какой-то бубнёж в микрофон под биток.

Вот пример действительно зубодробительного трека.

Спойлер
0
Hakuni

ай чертяка! медом мазанул!

-1