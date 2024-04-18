на главную
об игре
Pokemon GO 07.07.2016
Аркада, Симулятор, Другой симулятор, От первого лица
4.9 442 оценки

Коммьюнити Pokemon GO взбунтовалось из-за изменения внешности персонажей

Talendor3
Новости

Создатели мобильной игры Pokémon GO выпустили крупный патч, главным изменением которого стали обновлённые аватары и возможности по их кастомизации. По словам разработчиков из студии Niantic, теперь игроки могут сделать своих персонажей «более похожими на себя».
Авторов Pokémon GO массово раскритиковали за изменение лиц и тел персонажей - разработчики выпустили новое обновление, в котором «пофиксили» всех красивых персонажей – им убрали изгибы, формы и сильно изменили лица.

Обновленный редактор позволяет настраивать различные параметры внешнего вида аватара, включая рост, цвет кожи, комплекцию, прическу, выражения лица и многие другие. Как говорит Niantic, теперь у игроков появилась возможность выразить себя так, как никогда раньше. Сами же игроки не согласны с таким заявлением и считают, что редактор предлагает исключительно уродливые, непропорциональные или просто странные варианты, далекие от реального внешнего вида большинства людей.

Теперь фанаты выкатили свой ультиматум – либо патч откатывают, либо они устраивают бойкот и перестают заходить в игру.

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
3аконодатель

Даже я бойкот устрою, хоть ни разу и не играл, я с вами ребята!

33
Микола Ларионов

Я играл, раньше, до этой хрени, и могу 100% сказать, что и тут современная "мода" пришла.

0
Oscilograf

судя по тому, какой ужас получился - патч был под давлением п"дор-фемка-жируха комьюнити.

17
T2 FLAIR

Свит бэйби и подобные шкуры....

1
TIMetal

Получились только трансы. Дискриминация женщин🥴

16
Pavlissimus
6
Kenn1y

Что у издателей в голове?

7
Alex40001

SBI через жопу залезли

4
xxREMAGxxIxxGAMERxx

да, без изгибов фигуры стали менее женственными, одним словом унисекс.

2
SHAYNARD

Я далеко не фанат Покемонов, в Pokemon GO так вообще ни разу не играл, но даже я с этого патча оскорбился.

1
yrroodd
«более похожими на себя»

А разрабов не учили,что по себе людей не судят? Не все ж такие жирные трансы чёрные как они.

0