Коммьюнити Pokemon GO взбунтовалось из-за изменения внешности персонажей

Создатели мобильной игры Pokémon GO выпустили крупный патч, главным изменением которого стали обновлённые аватары и возможности по их кастомизации. По словам разработчиков из студии Niantic, теперь игроки могут сделать своих персонажей «более похожими на себя».
Авторов Pokémon GO массово раскритиковали за изменение лиц и тел персонажей - разработчики выпустили новое обновление, в котором «пофиксили» всех красивых персонажей – им убрали изгибы, формы и сильно изменили лица.
Обновленный редактор позволяет настраивать различные параметры внешнего вида аватара, включая рост, цвет кожи, комплекцию, прическу, выражения лица и многие другие. Как говорит Niantic, теперь у игроков появилась возможность выразить себя так, как никогда раньше. Сами же игроки не согласны с таким заявлением и считают, что редактор предлагает исключительно уродливые, непропорциональные или просто странные варианты, далекие от реального внешнего вида большинства людей.
Теперь фанаты выкатили свой ультиматум – либо патч откатывают, либо они устраивают бойкот и перестают заходить в игру.
Даже я бойкот устрою, хоть ни разу и не играл, я с вами ребята!
Я играл, раньше, до этой хрени, и могу 100% сказать, что и тут современная "мода" пришла.
судя по тому, какой ужас получился - патч был под давлением п"дор-фемка-жируха комьюнити.
Свит бэйби и подобные шкуры....
Получились только трансы. Дискриминация женщин🥴
Что у издателей в голове?
SBI через жопу залезли
да, без изгибов фигуры стали менее женственными, одним словом унисекс.
Я далеко не фанат Покемонов, в Pokemon GO так вообще ни разу не играл, но даже я с этого патча оскорбился.
А разрабов не учили,что по себе людей не судят? Не все ж такие жирные трансы чёрные как они.