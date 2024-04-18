Коммьюнити Pokemon GO взбунтовалось из-за изменения внешности персонажей

Создатели мобильной игры Pokémon GO выпустили крупный патч, главным изменением которого стали обновлённые аватары и возможности по их кастомизации. По словам разработчиков из студии Niantic, теперь игроки могут сделать своих персонажей «более похожими на себя».

Авторов Pokémon GO массово раскритиковали за изменение лиц и тел персонажей - разработчики выпустили новое обновление, в котором «пофиксили» всех красивых персонажей – им убрали изгибы, формы и сильно изменили лица.

Обновленный редактор позволяет настраивать различные параметры внешнего вида аватара, включая рост, цвет кожи, комплекцию, прическу, выражения лица и многие другие. Как говорит Niantic, теперь у игроков появилась возможность выразить себя так, как никогда раньше. Сами же игроки не согласны с таким заявлением и считают, что редактор предлагает исключительно уродливые, непропорциональные или просто странные варианты, далекие от реального внешнего вида большинства людей.

Теперь фанаты выкатили свой ультиматум – либо патч откатывают, либо они устраивают бойкот и перестают заходить в игру.