Студия создателей Pokemon Go, как сообщается, сокращает 230 сотрудников и отменяет Marvel: World of Heroes ©

Сообщается, что разработчик игры Pokémon Go компания Niantic закрывает свою студию в Лос-Анджелесе и увольняет 230 сотрудников.

Как сообщается, в распоряжении Kotaku оказалось внутреннее письмо основателя Niantic Джона Ханке, разосланное сотрудникам, в котором он говорит, что "расходы студии [росли] быстрее, чем доходы".

Согласно отчету, в письме Ханке говорится, что доходы резко возросли во время пандемии COVID-19, но затем начали снижаться.

Ссылаясь на более переполненный рынок AR-игр и отсутствие долгосрочного участия в других проектах, Ханке утверждает, что Niantic не достигает своих внутренних целей, и что в связи с этим она уволит 230 сотрудников, закроет игру NBA All-World и отменит предстоящую игру Marvel: World of Heroes.

В письме Ханке говорится, что студия должна "нести ответственность за наши собственные результаты": "Сегодняшний высококонкурентный рынок мобильных игр требует ослепительного качества и инноваций. Он также требует сильной монетизации и социального ядра, которое может стимулировать вирусный рост и долгосрочное вовлечение.

"Командам нужны инструменты платформы, которые являются мультипликаторами силы, позволяя им быстро и эффективно создавать игры высочайшего качества с мощными функциями вовлечения".

"Наша AR-карта и платформа должны предоставлять функции, которые нужны разработчикам, надежным и прочным способом. Мы не достигли наших целей во всех этих областях".

Ханке также подчеркнул, что Pokémon Go останется приоритетом для Niantic, с планами сохранить ее как "вечную игру".

Она также продолжит работу над существующими играми, такими как Pikmin Bloom, Monster Hunter Now и Peridot, но Ханке предупреждает, что студии предстоит "много работы", чтобы сохранить удержание игроков, доходы и прибыльность этих игр.

Niantic изо всех сил пытается сделать так, чтобы молния ударила дважды после успеха игры Pokémon Go, которую к 2019 году скачали более миллиарда раз и которая продолжает приносить здоровую прибыль спустя семь лет после запуска.

Ранее студия закрыла игры Harry Potter: Wizards Unite и Catan: World Explorers - две попытки повторить одну и ту же формулу - и отменила запланированную игру про трансформеров Heavy Metal.