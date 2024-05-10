Хоррор-головоломка Poppy Playtime получит экранизацию

Хоррор-головоломка Poppy Playtime будет экранизирована. Студия-разработчик Mob Entertainment сообщила, что заключил сделку с развлекательной компанией Legendary после "нескольких конкурентных предложений". Продюсер "Трансформеров" Дон Мерфи и режиссер Сьюзан Монтфорд займутся разработкой и продюсированием адаптации.

Poppy Playtime - это приключенческая игра от первого лица, в которой игроки берут на себя роль бывшего работника фабрики игрушек, который возвращается на свое заброшенное рабочее место. Исследуя Playtime Co., игроки должны решить несколько головоломок, стараясь избежать Хагги Вагги, чудовищной игрушки, скрывающейся на фабрике.

Базовая версия Poppy Playtime бесплатна для PC и консолей, но разработчики выпустили дополнения, которые игроки могут приобрести для продолжения приключений.