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Poppy Playtime 12.10.2021
Экшен, Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
7.2 61 оценка

Хоррор-головоломка Poppy Playtime получит экранизацию

butcher69
Новости

Хоррор-головоломка Poppy Playtime будет экранизирована. Студия-разработчик Mob Entertainment сообщила, что заключил сделку с развлекательной компанией Legendary после "нескольких конкурентных предложений". Продюсер "Трансформеров" Дон Мерфи и режиссер Сьюзан Монтфорд займутся разработкой и продюсированием адаптации.

Poppy Playtime - это приключенческая игра от первого лица, в которой игроки берут на себя роль бывшего работника фабрики игрушек, который возвращается на свое заброшенное рабочее место. Исследуя Playtime Co., игроки должны решить несколько головоломок, стараясь избежать Хагги Вагги, чудовищной игрушки, скрывающейся на фабрике.

Базовая версия Poppy Playtime бесплатна для PC и консолей, но разработчики выпустили дополнения, которые игроки могут приобрести для продолжения приключений.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AchingGarrison

Какой-то смурф под солями.

0
MONOLITA

Оградите эту дрянь от наших детей!

0
Cybername

Следующая экранизация?

Спойлер
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