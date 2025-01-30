Вышла 4 глава инди-хоррора Poppy Playtime

Вышло новое дополнение к культовой Poppy Playtime - Chapter 4. Разработчики обещают, что оно станет самым пугающим во всей серии. Дополнение уже доступно в Steam и Epic Games Store, а позже появится и на других площадках. Новая глава погружает игроков в кошмар с еще более страшными противниками, запутанными загадками и неожиданными сюжетными поворотами.

Сейчас дополнение можно купить в Steam со скидкой за 532 рубля до 7 февраля. После этого цена поднимется до 710 рублей. Также DLC доступно в Epic Games Store. Пока Chapter 4 можно сыграть только на ПК, но вскоре его выпустят и на PS4, PS5, iOS, Android и Nintendo Switch.