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Poppy Playtime 12.10.2021
Экшен, Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
7.3 83 оценки

Вышла 4 глава инди-хоррора Poppy Playtime

RedDay13
Новости

Вышло новое дополнение к культовой Poppy Playtime - Chapter 4. Разработчики обещают, что оно станет самым пугающим во всей серии. Дополнение уже доступно в Steam и Epic Games Store, а позже появится и на других площадках. Новая глава погружает игроков в кошмар с еще более страшными противниками, запутанными загадками и неожиданными сюжетными поворотами.

Сейчас дополнение можно купить в Steam со скидкой за 532 рубля до 7 февраля. После этого цена поднимется до 710 рублей. Также DLC доступно в Epic Games Store. Пока Chapter 4 можно сыграть только на ПК, но вскоре его выпустят и на PS4, PS5, iOS, Android и Nintendo Switch.

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