В Steam появился новый уровень системных требований

На странице Portal with RTX магазина Steam появился новый уровень "ультра" системных требований. Вполне возможно, что это единственный экземпляр для Portal с RTX, учитывая, что системные требования этой игры уже начинаются намного выше, чем у многих современных игр, из-за необходимости в мощной видеокарте с возможностями трассировки лучей.

Однако все это поднимает вопрос о том, почему мы не видим, чтобы все больше разработчиков раскрывали системные требования высокого уровня перед выпуском игры. Понятно, что одной из причин этого является поздняя стадия оптимизации, когда до тех пор, пока оптимизация не будет завершена, что может быть на поздней стадии цикла разработки, трудно определить точный уровень оборудования, необходимого для игрового процесса 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Помимо этого, геймеры по-прежнему часто полагаются на страницы магазина Steam и сообщения в социальных сетях, чтобы узнать, когда будут подтверждены системные требования игры, и даже в этом случае обычно это только минимальный и рекомендуемый уровни.

Хотелось бы думать, что Valve собирается поднять системные требования на новый уровень, но более вероятно, что это исключение из правил, и эти ультра-спецификации могут присутствовать только в переизданиях RTX Remix.