Для Portal 2 стал доступен VR-мод ©

Моддер Gistix выпустил первую версию VR-мода Portal 2, который позволяет вам испытать игру-головоломку Valve в виртуальной реальности. Portal 2 VR позволяет вам испытать всю игру в формате 6DOF VR с полным управлением движениями.

Чтобы продемонстрировать этот мод в действии, YouTube Flat2VR поделился следующим видео. В этом видео собраны 20-минутные кадры игрового процесса, которые дадут вам представление о том, чего от него можно ожидать.

Обратите внимание, что этот проект все еще находится в разработке. В будущих версиях Gistix планирует улучшить общее использование ЦП, поскольку в настоящее время ЦП используется недостаточно. Внутриигровой пользовательский интерфейс и меню паузы также не работают, а 6DoF и Roomscale необходимо переопределить.

В любом случае, желающие могут скачать этот VR-мод для Portal 2 отсюда.