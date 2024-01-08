Команда Team RIG выпустила русификатор для Portal: Revolution

Только сегодня команда Team RIG объявила о старте работ над русификатором для крупной модификации Portal: Revolution, и уже в этот же день состоялся его релиз.

По всей видимости в модификации не так много текста, благодаря чему это не заняло много времени у переводчиков.

Portal: Revolution содержит в себе больше 40 головоломок и даже новый вариант лазерного куба. Кроме того, в модификации переработан и улучшен движок игры. Прохождение Portal: Revolution займет у игрока от 5 до 7 часов. Модификация была в разработке 7 лет.

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