Атмосферный хоррор Post Trauma перенесли на 2025 год

Red Soul Games объявила о переносе Post Trauma на 2025 год. Выход психологического хоррора был запланирован на 29 октября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. В заявлении в Twitter разработчик сказал, что решение было принято нелегко, и «мы понимаем любое разочарование».

Однако команда не считает, что игра находится в том состоянии, «которое она заслуживает, и мы хотим гарантировать, что первый опыт игроков в Post Trauma будет особенным». Некоторые из проблем, которые сейчас рассматриваются, — это корректировка кривой сложности, полировка, исправление ошибок и т. д.

Они предпочитают не выпускать патчи, чтобы «добавлять то, что, по нашему мнению, должно быть доступно при выпуске». Также ведется работа над тем, чтобы версии для консолей и ПК имели паритет по качеству, что может быть непросто, учитывая размер команды. Тем не менее, они нацелены на качество.

Post Trauma разрабатывается на Unreal Engine 5 и вдохновлена ​​хоррорами старой школы, такими как ранние Resident Evil, вплоть до неподвижных ракурсов камеры. Главный герой — Роман, который страдает от панической атаки и оказывается в ужасающем измерении со всеми видами ужасов.