Postal 2 14.04.2003
8.7 1 362 оценки

Авторы POSTAL 2 завершили работу над адаптацией для Steam Deck

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4efy
Новости

Студия Running With Scissors пришла с хорошими вестями для фанатов POSTAL 2 и владельцев Steam Deck. По словами разработчиков, они устранили все ранее имеющиеся проблемы проекта на SteamOS и прошли полную проверку вместе с представителями Valve.

Что самое интересное, авторы решили пойти еще дальше и добавили правильное отображение кнопок, находящихся на самом Steam Deck. То есть все всплывающие подсказки будут совпадать именно с Steam-контроллером, а не с геймпадом от Xbox, как это было ранее.

Как же в “бочке меда без ложки дегтя”? В конце обращения к своему комьюнити, Running With Scissors подметила что на данный момент версии для Linux и Windows не имеют общего облачного кросс-сейва – сохранения с ПК нельзя перенести на Deck. Тем не менее было обещано добавить данную функцию в скором времени, над чем ведется усиленная работа.

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Глушитель
Глушитель
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Strannik110

Ну что владельцы Steam Deck, вы знаете что делать дальше))

0
varloctram

Красивый скин на паровую палубу

0