Стали известны системные требования ремейка Postal 2 на движке Unity

Impact Inked и Running with Scissors раскрыли официальные требования для своего ремейка Postal 2 на движке Unity.
Postal 2 Redux стремится стать смесью старого и нового. Она возьмет все из оригинальной игры и перенесёт это на движок Unity. Цель этого проекта — создать лучшую версию Postal 2 из когда-либо существовавших. Postal 2 Redux будет работать на всех типах экранов, иметь лучшую графику, новое оружие, более сумасшедшую физику и множество скрытых сюрпризов. В Postal 2 Redux будут текстуры высокого разрешения и динамическое освещение. Вы также сможете пробежать по всему городу без каких-либо загрузочных экранов.
Хотя нет никакой информации о дате выхода игры, на странице игры в магазине Steam были раскрыты ее требования к ПК. Разработчики рекомендуют использовать Intel i5-4590 или AMD Ryzen 5 1500X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GTX 970 или AMD Radeon R9 290.
Минимальные и рекомендуемые
- ОС: Windows 10 или выше
- Процессор: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X или выше
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 или выше
- DirectX: Версия 11
- Накопитель: 2 ГБ свободного места
Остватье в покое и так уже надругались над этой серией. Ктому же использовать Unity для такой великой игры это дополнительные грех игровой. Тем более не смогли сделать его на UE до этого. ))
Надоели это ремейками называть,просто сглаживание натянут,лишь бы бабла срубить.Мододелы давно лучше делают.Резидент 2,3,4,Сайлент Хилл 2 вот это ремейк,а не эта шляпа.
Дак разрабы и не называли его ремейком
движок сменили на более современный, уровни и прочее на нём сделаны заново, а значит явно не ремастер, где допиливают оригинальное двигло
Это как ГТА ранние части через ИИ прогнали разрабы и трассировку сделали?Надеюсь не надо напоминать,с каким треском всё это провалилось,даже из стима убрали сразу почти.
Минимальные и рекомендуемые требования идентичны, уже всё понятно с проектом. Для игры 20 летней давности на Unity просить GTX 970 это диагноз. Бесшовный мир весом в два гигабайта звучит как технологический прорыв от гениев оптимизации. Готовимся ловить фризы и наслаждаться динамическим освещением в 15 фпс.
Там походу будет вся карта игры загружена в оперативку, в лучшем случае с самой простой системой LODов, короче какие-то ноунеймы за еду портируют игру на Юнити, результат соответствующий.
2гб свободки да оригинал больше весил мудачье
Интересно подвергнется ли цензуре? Сложно представить, чтобы в нынешнее время был свежий релиз какой нибудь игры с содержанием как у Постала 2.