Стали известны системные требования ремейка Postal 2 на движке Unity

Impact Inked и Running with Scissors раскрыли официальные требования для своего ремейка Postal 2 на движке Unity.

Postal 2 Redux стремится стать смесью старого и нового. Она возьмет все из оригинальной игры и перенесёт это на движок Unity. Цель этого проекта — создать лучшую версию Postal 2 из когда-либо существовавших. Postal 2 Redux будет работать на всех типах экранов, иметь лучшую графику, новое оружие, более сумасшедшую физику и множество скрытых сюрпризов. В Postal 2 Redux будут текстуры высокого разрешения и динамическое освещение. Вы также сможете пробежать по всему городу без каких-либо загрузочных экранов.

Хотя нет никакой информации о дате выхода игры, на странице игры в магазине Steam были раскрыты ее требования к ПК. Разработчики рекомендуют использовать Intel i5-4590 или AMD Ryzen 5 1500X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GTX 970 или AMD Radeon R9 290.

Минимальные и рекомендуемые