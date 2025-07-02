ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Postal 2 14.04.2003
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Юмор
8.8 2 166 оценок

Стали известны системные требования ремейка Postal 2 на движке Unity

monk70 monk70

Impact Inked и Running with Scissors раскрыли официальные требования для своего ремейка Postal 2 на движке Unity.

Postal 2 Redux стремится стать смесью старого и нового. Она возьмет все из оригинальной игры и перенесёт это на движок Unity. Цель этого проекта — создать лучшую версию Postal 2 из когда-либо существовавших. Postal 2 Redux будет работать на всех типах экранов, иметь лучшую графику, новое оружие, более сумасшедшую физику и множество скрытых сюрпризов. В Postal 2 Redux будут текстуры высокого разрешения и динамическое освещение. Вы также сможете пробежать по всему городу без каких-либо загрузочных экранов.

Хотя нет никакой информации о дате выхода игры, на странице игры в магазине Steam были раскрыты ее требования к ПК. Разработчики рекомендуют использовать Intel i5-4590 или AMD Ryzen 5 1500X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GTX 970 или AMD Radeon R9 290.

Минимальные и рекомендуемые

  • ОС: Windows 10 или выше
  • Процессор: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X или выше
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 или выше
  • DirectX: Версия 11
  • Накопитель: 2 ГБ свободного места
24
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Egik81

Остватье в покое и так уже надругались над этой серией. Ктому же использовать Unity для такой великой игры это дополнительные грех игровой. Тем более не смогли сделать его на UE до этого. ))

5
AjarVryn

Надоели это ремейками называть,просто сглаживание натянут,лишь бы бабла срубить.Мододелы давно лучше делают.Резидент 2,3,4,Сайлент Хилл 2 вот это ремейк,а не эта шляпа.

4
BloomingVysor

Дак разрабы и не называли его ремейком

omne1x

движок сменили на более современный, уровни и прочее на нём сделаны заново, а значит явно не ремастер, где допиливают оригинальное двигло

1
AjarVryn omne1x

Это как ГТА ранние части через ИИ прогнали разрабы и трассировку сделали?Надеюсь не надо напоминать,с каким треском всё это провалилось,даже из стима убрали сразу почти.

Gridon

Минимальные и рекомендуемые требования идентичны, уже всё понятно с проектом. Для игры 20 летней давности на Unity просить GTX 970 это диагноз. Бесшовный мир весом в два гигабайта звучит как технологический прорыв от гениев оптимизации. Готовимся ловить фризы и наслаждаться динамическим освещением в 15 фпс.

4
GayFish

Там походу будет вся карта игры загружена в оперативку, в лучшем случае с самой простой системой LODов, короче какие-то ноунеймы за еду портируют игру на Юнити, результат соответствующий.

Роман45554

2гб свободки да оригинал больше весил мудачье

1
Stinger_Max

Интересно подвергнется ли цензуре? Сложно представить, чтобы в нынешнее время был свежий релиз какой нибудь игры с содержанием как у Постала 2.