Разработчики Potion Tycoon объявили о полном релизе своей магической песочницы

Любителям магических зелий и экономических стратегий пора доставать котлы и открывать лавки — игра Potion Tycoon вышла из раннего доступа. Daedalic Entertainment и финские разработчики из Snowhound Games (те самые ребята, что подарили нам Deep Sky Derelicts) объявили о полноценном релизе Potion Tycoon. Игра находилась в раннем доступе почти полтора года, и вот теперь готова покорять сердца игроков во всей красе.

В релизной версии разработчики не поскупились на новшества: тут вам и обновлённые уроки с анимированными видеоинструкциями (чтобы даже начинающий алхимик не запутался), и полноценная сюжетная история о карьере владельца магической лавки. А для тех, кто любит усложнить себе жизнь, добавили расширенные настройки сложности в режиме Custom Scenario.

Финальное обновление принесло множество и других новинок. Появились новые события для конца игры (например, «Королевская гонка»), а также уникальная финальная сцена, отражающая ваш собственный путь к вершинам алхимического бизнеса. Если вы из тех людей, что желают начать всё заново, то для вас приготовили новые стартовые локации с уникальными особенностями.

Не обошлось и без новых ингредиентов. Их добавили целых восемь штук, плюс переработали все существующие. Торговец ингредиентами теперь предлагает больше семян по более справедливым ценам, а через Офис продаж можно найти новые способы добычи компонентов для зелий. Кстати, об открытии ингредиентов — этот процесс стал более плавным по ходу игры.

Игра также получила балансные правки. Появился новый уровень сложности «Мастер» для настоящих алхимиков-виртуозов. Система клиентов претерпела изменения: у них обновились бюджеты, предпочтения и даже распределение по локациям. Работники тоже не остались без внимания — теперь их настроение зависит от новых факторов, включая оборудование в общежитиях и стаж работы.

Напоследок разработчики позаботились об удобстве игроков. Улучшили отображение статусов производства и запасов, добавили новые опции сортировки и фильтрации зелий, переработали интерфейс наложения оборудования. Теперь можно даже размещать предметы на половине клетки и зеркально отражать декор в режиме строительства. А в интерфейсе алхимии появился предпросмотр обработки ингредиентов в котле и расширенная информация о производстве.