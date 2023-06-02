Небезызвестный симулятор мойщика PowerWash Simulator получит VR-версию ©

Авторы симулятора профессионального клининга PowerWash Simulator решили не ограничиваться лишь уже имеющейся версии и представили VR-адаптацию. Вот уже в 2023 году FuturLab совместно с nDreams выпустит свой проект для платформы Meta Quest 2.

Суть PowerWash Simulator всегда заключалась в том, чтобы дать игрокам возможность расслабиться и получить удовольствие. Теперь с PowerWash Simulator VR мы рады, что можем сделать это не только фигурально, но и буквально! Версия игры для виртуальной реальности была востребована сообществом с самого начала разработки, поэтому мы рады, что наконец-то можем объявить об этой новости.

Также Дэвид Корлесс, вице-президент nDream, подметил, что заниматься разработкой VR-версии является потрясающем опытом. PowerWash Simulator VR позволит еще качественне погрузиться в расслабляющую атмосферу, где игроки смогут отдохнуть, отмывая тонны грязи при помощи снаряжения для мойки высокого давления.

В ближайшее время разработчики пообещали рассказать еще больше подробностей и представить видеоролик с игровым процессом непосредственно от лица VR.