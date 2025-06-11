"Черт возьми, мне весело" - журналисты поиграли в Pragmata от Capcom

Им хватило 30 минутной сессии, чтобы внести игру в список одних из самых ожидаемых. По сравнению с Resident Evil Requiem, тут журналистам дали именно поиграть.
- Главный герой Хью Уилльямс — астронавт, которого отправили исследовать станцию на Луне, после того как она перестала выходить на связь. Вскоре после прибытия происходит сейсмическое колебание поверхности, повреждающее станцию и ранящее Хью;
- Спасает его другой главный герой по имени Диана — андроид, выглядящей как маленькая девочка. Вместе им предстоит сбежать со станции, которая кишит смертельно опасными роботами;
- Pragmata — шутер от третьего лица с уникальным твистом. Обычные выстрелы наносят врагам незначительный урон, но Диана способна их взламывать: тут начинается мини-игра, в которой игрок целится на врага, а потом с помощью стрелок на геймпаде перемещает курсор;
- Курсор необходимо довести до зелёного квадрата, собрав как можно больше синих клеток по пути. При успешном взломе у врагов станут уязвимы слабые места. Есть особые клетки разных цветов, которые дают бонусы;
- Если вы подумали, что во время взлома игра ставится на паузу, то вы ошибаетесь. Так что предстоит ещё и уворачиваться от атак противников параллельно взламывая их;
- Геймплей называют весёлым и цепляющим, а смотреть как враги разлетаются на шестерёнки одно удовольствие. Стрельбу тоже хвалят — у Хью будет несколько вариантов оружия;
- Сегмент в демо был довольно линейным. У игроков будет сканер, который кроме ключевой задачи отмечает и различные коллекционные предметы. Для доступа к закрытым локациям или для решения головоломок также используются различные хакерские мини-игры.
В целом, поигравшие остались очень довольны игрой. Правда, задаются вопросом, насколько быстро геймплей начнёт приедаться.
Релиз Pragmata состоится в следующем году на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Звучит интересно.
А что прикормленные журнализы могли еще сказать? Крепком, все уйня. Давай по новой?)
Помню, смотрел репортаж какого-то блогера, как их на презентации Фаллаут 76 пригласили в настоящий замок, кормили весь день и прочее. В-общем, обхаживали знатно. Этот блогер потом до самого конца топил за эту игру, а может и по сей день топит, хз. Фамилию забыл, толстенький такой.
Первый трейлер был в городе, а потом коридоры на станции....... в новом
звучит херово