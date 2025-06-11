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Pragmata 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8 172 оценки

"Черт возьми, мне весело" - журналисты поиграли в Pragmata от Capcom

Solstice Solstice

Им хватило 30 минутной сессии, чтобы внести игру в список одних из самых ожидаемых. По сравнению с Resident Evil Requiem, тут журналистам дали именно поиграть.

  • Главный герой Хью Уилльямс — астронавт, которого отправили исследовать станцию на Луне, после того как она перестала выходить на связь. Вскоре после прибытия происходит сейсмическое колебание поверхности, повреждающее станцию и ранящее Хью;
  • Спасает его другой главный герой по имени Диана — андроид, выглядящей как маленькая девочка. Вместе им предстоит сбежать со станции, которая кишит смертельно опасными роботами;
  • Pragmata — шутер от третьего лица с уникальным твистом. Обычные выстрелы наносят врагам незначительный урон, но Диана способна их взламывать: тут начинается мини-игра, в которой игрок целится на врага, а потом с помощью стрелок на геймпаде перемещает курсор;
  • Курсор необходимо довести до зелёного квадрата, собрав как можно больше синих клеток по пути. При успешном взломе у врагов станут уязвимы слабые места. Есть особые клетки разных цветов, которые дают бонусы;
  • Если вы подумали, что во время взлома игра ставится на паузу, то вы ошибаетесь. Так что предстоит ещё и уворачиваться от атак противников параллельно взламывая их;
  • Геймплей называют весёлым и цепляющим, а смотреть как враги разлетаются на шестерёнки одно удовольствие. Стрельбу тоже хвалят — у Хью будет несколько вариантов оружия;
  • Сегмент в демо был довольно линейным. У игроков будет сканер, который кроме ключевой задачи отмечает и различные коллекционные предметы. Для доступа к закрытым локациям или для решения головоломок также используются различные хакерские мини-игры.

В целом, поигравшие остались очень довольны игрой. Правда, задаются вопросом, насколько быстро геймплей начнёт приедаться.

Релиз Pragmata состоится в следующем году на PS5, Xbox Series S|X и PC.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SOLUS5678

Звучит интересно.

4
Даздрасен Дыклоп

А что прикормленные журнализы могли еще сказать? Крепком, все уйня. Давай по новой?)

2
mongol312

Помню, смотрел репортаж какого-то блогера, как их на презентации Фаллаут 76 пригласили в настоящий замок, кормили весь день и прочее. В-общем, обхаживали знатно. Этот блогер потом до самого конца топил за эту игру, а может и по сей день топит, хз. Фамилию забыл, толстенький такой.

Diablonos
Курсор необходимо довести до зелёного квадрата, собрав как можно больше синих клеток по пути. При успешном взломе у врагов станут уязвимы слабые места. Есть особые клетки разных цветов, которые дают бонусы;
1
ka27

Первый трейлер был в городе, а потом коридоры на станции....... в новом

WerGC

звучит херово