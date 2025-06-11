"Черт возьми, мне весело" - журналисты поиграли в Pragmata от Capcom

Им хватило 30 минутной сессии, чтобы внести игру в список одних из самых ожидаемых. По сравнению с Resident Evil Requiem, тут журналистам дали именно поиграть.

Главный герой Хью Уилльямс — астронавт, которого отправили исследовать станцию на Луне, после того как она перестала выходить на связь. Вскоре после прибытия происходит сейсмическое колебание поверхности, повреждающее станцию и ранящее Хью;

Спасает его другой главный герой по имени Диана — андроид, выглядящей как маленькая девочка. Вместе им предстоит сбежать со станции, которая кишит смертельно опасными роботами;

Pragmata — шутер от третьего лица с уникальным твистом. Обычные выстрелы наносят врагам незначительный урон, но Диана способна их взламывать: тут начинается мини-игра, в которой игрок целится на врага, а потом с помощью стрелок на геймпаде перемещает курсор;

Курсор необходимо довести до зелёного квадрата, собрав как можно больше синих клеток по пути. При успешном взломе у врагов станут уязвимы слабые места. Есть особые клетки разных цветов, которые дают бонусы;

Если вы подумали, что во время взлома игра ставится на паузу, то вы ошибаетесь. Так что предстоит ещё и уворачиваться от атак противников параллельно взламывая их;

Геймплей называют весёлым и цепляющим, а смотреть как враги разлетаются на шестерёнки одно удовольствие. Стрельбу тоже хвалят — у Хью будет несколько вариантов оружия;

Сегмент в демо был довольно линейным. У игроков будет сканер, который кроме ключевой задачи отмечает и различные коллекционные предметы. Для доступа к закрытым локациям или для решения головоломок также используются различные хакерские мини-игры.

В целом, поигравшие остались очень довольны игрой. Правда, задаются вопросом, насколько быстро геймплей начнёт приедаться.

Релиз Pragmata состоится в следующем году на PS5, Xbox Series S|X и PC.