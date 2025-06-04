По словам инсайдера, Capcom заново представит Pragmata на этой неделе

В то время как внимание сосредоточено на Resident Evil 9, которая, как считается, должна быть анонсирована в ближайшее время, фанаты Capcom не забыли игру, анонсированную в 2020 году: Pragmata, оригинальную игру с элементами научной фантастики. Однако в 2021 году была объявлена ​​задержка до 2023 года, и с тех пор об игре ничего не было слышно. Инсайдер Capcom Dusk Golem объяснил, что проект в последние годы переживал перезагрузку.

Теперь Dusk Golem сообщает, что Capcom покажет Pragmata на этой неделе, либо на сегодняшнем State of Play, либо в пятницу на Summer Game Fest.

Известно, что экшн-игра разрабатывалась молодой командой Capcom, которая хотела создать игру с «чувствительностью цифровых аборигенов». Действие игры происходит в антиутопическом будущем, и нам придется сражаться, как минимум, с роботами.