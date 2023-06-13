По словам инсайдера, разработка Pragmata была внутренне перезагружена ©

Pragmata была чем-то вроде загадки с того дня, как она была анонсирована. Научно-фантастическая игра, впервые показанная в 2020 году в загадочном кинематографическом трейлере, изначально должна была выйти где-то в 2022 году, а затем была отложена до 2023 года, хотя, кроме упомянутого объявления о задержке, обновлений игры не было в течение длительного периода после ее анонса.

Когда Pragmata снова появилась на недавней выставке Capcom Showcase, это застало многих врасплох, хотя обновление было, конечно, горько-сладким, с его кратким тизером нового игрового процесса, сопровождаемым объявлением об очередной задержке, без новой даты выпуска или окна подтверждённого на этот раз.

Учитывая обстоятельства, связанные с игрой, ее запуском и задержками, многие предположили, что Pragmata столкнулась с проблемами разработки за кулисами, и похоже, что это действительно так. Известный инсайдер AestheticGamer заявил в Твиттере, что «в какой-то момент» во время разработки Pragmata была внутренне перезагружена, что вызвало задержки.

Инсайдер не рассказал об этом подробнее, поэтому точно неизвестно, насколько изменилось видение игры или как далеко она продвинулась в разработке в своем нынешнем виде.

Pragmata находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.