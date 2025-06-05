Pragmata от Capcom получит полную русскую локализацию

Сегодня ночью состоялось мероприятие State of Play, в рамках которого компания Capcom представила новый геймплей sci-fi экшена Pragmata.
Кроме того, издатель обновил страницу игры в Steam: на странице игры указано, что Pragmata получит полную локализацию на русский язык. Всего игра получит полную локализацию сразу для 12 языков.
Pragmata выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Значит обязательно куплю, игра уже в желаемом в стиме
База, лично для меня игра ноуйнем, она конечно денуво возможно получит от капком раз, но все равно стоит прикупить, если цена не 8к будет)
Наоборот же плюс в том что новая игра, а не очередное продолжение. Да и судя по тому что показали игра меня заинтересовала. Да надеюсь конечно не 8к будет стоить) Для меня норм цена до 5к, все остальное уже дорого, за 8к конечно покупать не буду, но думаю вряд ли такая цена будет, посмотрим
Капком лучшие!
Геймплей напоминает мем
Достижение)))))
Отличные новости, ждем! 🤗
Ну всё, всё, убедили, однозначно в желаемое ))
Прикольно. Жаль, что капком ушел из рф😂 // Александр Королёв
Ну в США тоже русскоязычные есть. там купят, не ссы // Илья Прохоров
Они давно говорят и думают на английском // Александр Королёв
А ты прям эксперт. Видимо, никогда из своего замкадья и не выезжал. // Mr Iwan
надеюсь игра будет доступна в россии.
Думаю это точно нет, это же Capcom, а их игры недоступны у нас. А так вообще все кому надо уже давно на другом регионе в стиме, на том же казахстане
Зачем такие сложности с переездом. Ни когда не менял регион, и всё что надо у меня на моём русском аккаунте стим имеется.
Да какие сложности, все легко. За то все игры можно видеть и смотреть скидки на них и т.д.
очень долго ждал игру ещё с анонса, радостная новость)
Збс