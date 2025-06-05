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Pragmata 2026 г.
Адвенчура, Научная фантастика
7.9 155 оценок

Pragmata от Capcom получит полную русскую локализацию

AceTheKing AceTheKing
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Сегодня ночью состоялось мероприятие State of Play, в рамках которого компания Capcom представила новый геймплей sci-fi экшена Pragmata.

Кроме того, издатель обновил страницу игры в Steam: на странице игры указано, что Pragmata получит полную локализацию на русский язык. Всего игра получит полную локализацию сразу для 12 языков.

Pragmata выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

32
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Константин335

Значит обязательно куплю, игра уже в желаемом в стиме

12
My life is a game

База, лично для меня игра ноуйнем, она конечно денуво возможно получит от капком раз, но все равно стоит прикупить, если цена не 8к будет)

5
Константин335 My life is a game

Наоборот же плюс в том что новая игра, а не очередное продолжение. Да и судя по тому что показали игра меня заинтересовала. Да надеюсь конечно не 8к будет стоить) Для меня норм цена до 5к, все остальное уже дорого, за 8к конечно покупать не буду, но думаю вряд ли такая цена будет, посмотрим

5
Lady_Leda

Капком лучшие!
Геймплей напоминает мем

8
askazanov

Достижение)))))

5
UralGames83Ru

Отличные новости, ждем! 🤗

4
North235

Ну всё, всё, убедили, однозначно в желаемое ))

2
Пользователь ВКонтакте

Прикольно. Жаль, что капком ушел из рф😂 // Александр Королёв

2
Пользователь ВКонтакте

Ну в США тоже русскоязычные есть. там купят, не ссы // Илья Прохоров

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Они давно говорят и думают на английском // Александр Королёв

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А ты прям эксперт. Видимо, никогда из своего замкадья и не выезжал. // Mr Iwan

Exies27

надеюсь игра будет доступна в россии.

1
Константин335

Думаю это точно нет, это же Capcom, а их игры недоступны у нас. А так вообще все кому надо уже давно на другом регионе в стиме, на том же казахстане

2
Az_Az Константин335

Зачем такие сложности с переездом. Ни когда не менял регион, и всё что надо у меня на моём русском аккаунте стим имеется.

Константин335 Az_Az

Да какие сложности, все легко. За то все игры можно видеть и смотреть скидки на них и т.д.

AGS37

очень долго ждал игру ещё с анонса, радостная новость)

demon 33251

Збс