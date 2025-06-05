Pragmata от Capcom получит полную русскую локализацию

Сегодня ночью состоялось мероприятие State of Play, в рамках которого компания Capcom представила новый геймплей sci-fi экшена Pragmata.

Кроме того, издатель обновил страницу игры в Steam: на странице игры указано, что Pragmata получит полную локализацию на русский язык. Всего игра получит полную локализацию сразу для 12 языков.

Pragmata выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.