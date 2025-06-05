Pragmata возвращается: Capcom представила новый трейлер загадочного sci-fi экшена

Capcom снова напомнила о себе с Pragmata — таинственным научно-фантастическим проектом, впервые представленным в 2020 году на презентации PlayStation 5. После нескольких переносов и долгого молчания игра была вновь показана на State of Play.

Согласно свежему трейлеру, примерная дата релиза наконец обозначена — 2026 год. Напомним, Pragmata должна была выйти ещё в 2022 году, но сроки сдвигались сначала на 2023-й, а затем игра и вовсе исчезла из информационного поля.

Сюжет разворачивается на мрачной, технологически запущенной Луне, где астронавт Хью и загадочная девочка-андроид Диана вынуждены сотрудничать, чтобы преодолеть опасности станции и найти путь обратно на Землю. Сами разработчики описывают Pragmata как уникальное сочетание экшена, головоломок и стратегии, с особым акцентом на управление двумя персонажами одновременно.

Игровой процесс, продемонстрированный во фрагментах трейлера, предлагает необычный подход к боевой системе: игрокам предстоит взламывать системы, обходить ловушки и координировать действия героев, используя их индивидуальные способности. Именно так Capcom намерена выделить Pragmata на фоне других sci-fi проектов.

С визуальной точки зрения игра впечатляет — от холодных пейзажей Луны до напряжённой атмосферы лунной станции. Судя по всему, нас ждет не просто шутер, а глубокая история о доверии, человечности и сопротивлении машинам. Новые подробности обещают совсем скоро — стоит держать руку на пульсе.