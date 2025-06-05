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Pragmata 2027 г.
Адвенчура, Научная фантастика
7.9 150 оценок

Pragmata возвращается: Capcom представила новый трейлер загадочного sci-fi экшена

butcher69 butcher69

Capcom снова напомнила о себе с Pragmata — таинственным научно-фантастическим проектом, впервые представленным в 2020 году на презентации PlayStation 5. После нескольких переносов и долгого молчания игра была вновь показана на State of Play.

Согласно свежему трейлеру, примерная дата релиза наконец обозначена — 2026 год. Напомним, Pragmata должна была выйти ещё в 2022 году, но сроки сдвигались сначала на 2023-й, а затем игра и вовсе исчезла из информационного поля.

Сюжет разворачивается на мрачной, технологически запущенной Луне, где астронавт Хью и загадочная девочка-андроид Диана вынуждены сотрудничать, чтобы преодолеть опасности станции и найти путь обратно на Землю. Сами разработчики описывают Pragmata как уникальное сочетание экшена, головоломок и стратегии, с особым акцентом на управление двумя персонажами одновременно.

Игровой процесс, продемонстрированный во фрагментах трейлера, предлагает необычный подход к боевой системе: игрокам предстоит взламывать системы, обходить ловушки и координировать действия героев, используя их индивидуальные способности. Именно так Capcom намерена выделить Pragmata на фоне других sci-fi проектов.

С визуальной точки зрения игра впечатляет — от холодных пейзажей Луны до напряжённой атмосферы лунной станции. Судя по всему, нас ждет не просто шутер, а глубокая история о доверии, человечности и сопротивлении машинам. Новые подробности обещают совсем скоро — стоит держать руку на пульсе.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Ивасик

Очередная бродилка в темноте, по лунной станции, среди хаоса разбросанных вещей и искрящегося оборудования, сопровождающаяся взломом дверей и отстрелом ксеноморфов ?

5
SelecCioner

Зажрались к хyям

1
jax baron

vanquish прям пахнет

3
RPG fan of games

Где сходство с Vanquish?

jax baron RPG fan of games

Здесь.

1
Ди Гы RPG fan of games

Наверное, из-за костюма. И милимистичного дизайна окружения.

Xbox Forever

ждём.ждём,надеюсь это не эксклюзив для PS5

1
ДЕНИСКА_омск

не убедили

1
Господин Никто

а резик где?

1
Никита Дроздоvv

Ждём самер Гейм Фест инсайдеры заявляли что там анонс будет

1
EARTHBEWARE

Но извинились за х_Х. Через 7 месяцев 2026. А мне нравится! И этот "кооператив" ещё с BioShock: мистер Бабблз вернулся.

МясникТудаСюда, Спасибо Большое!

Спойлер

sorry *Buttcher69

Никита Дроздоvv

Так, стоп! На этой выставке показали новой трейлер Pragmata. Игра выходит в 2026, но так же в 2026 выходит некая Онимуша. Вопрос: а где анонс RE9?
Когда его покажут? и когда он вообще выйдет? Неужели анонс Resident Evil произойдет в 2026? И когда тогда RE9 выйдет? в 2027? Да капец! Да не может такого быть! Ну, Капком, ну какая Pragmata? Где РЕЗИК? на самер гейм фест я уже сомневаюсь что анонс будет.

P. S. Ждём Самер Гейм Фест. По словам инсайдеров, именно там покажут заветный Re9, и кто то даже говорил, что он может выйти в марте 2026.

жифорсник

наверно будет отдельная презентация capcom либо на gamescom или в крайнем случае на tgs

ValeRossi

Обычная фантастика. Ничего научного не видно. Ах, да, астронавт...

Ди Гы

А вам что хотелось? НАСА панк? Или то как весь комплекс на луне умирает от большой дозы облучения от солнца? Просто не понимаю тейк ваш)

Ди Гы

Ну едрит, мадрит. Наконец-то! Я уже сбросил её со счетов. Думал проект окончательно заморозили, только вот вопрос. Технически от предыдущих трейлеров игра не отличается. Так в чем была проблема у студии? Всё таки часть команды перебросили на другой проект в качестве поддержки? Или им пришлось перелопачивать игру заново? Но на протяжении 5-7 лет (игру то раньше анонса стали делать) нельзя было решить проблему?

SOLUS5678

Выглядит не плохо.