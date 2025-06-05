Pragmata возвращается: Capcom представила новый трейлер загадочного sci-fi экшена

Capcom снова напомнила о себе с Pragmata — таинственным научно-фантастическим проектом, впервые представленным в 2020 году на презентации PlayStation 5. После нескольких переносов и долгого молчания игра была вновь показана на State of Play.
Согласно свежему трейлеру, примерная дата релиза наконец обозначена — 2026 год. Напомним, Pragmata должна была выйти ещё в 2022 году, но сроки сдвигались сначала на 2023-й, а затем игра и вовсе исчезла из информационного поля.
Сюжет разворачивается на мрачной, технологически запущенной Луне, где астронавт Хью и загадочная девочка-андроид Диана вынуждены сотрудничать, чтобы преодолеть опасности станции и найти путь обратно на Землю. Сами разработчики описывают Pragmata как уникальное сочетание экшена, головоломок и стратегии, с особым акцентом на управление двумя персонажами одновременно.
Игровой процесс, продемонстрированный во фрагментах трейлера, предлагает необычный подход к боевой системе: игрокам предстоит взламывать системы, обходить ловушки и координировать действия героев, используя их индивидуальные способности. Именно так Capcom намерена выделить Pragmata на фоне других sci-fi проектов.
С визуальной точки зрения игра впечатляет — от холодных пейзажей Луны до напряжённой атмосферы лунной станции. Судя по всему, нас ждет не просто шутер, а глубокая история о доверии, человечности и сопротивлении машинам. Новые подробности обещают совсем скоро — стоит держать руку на пульсе.
Очередная бродилка в темноте, по лунной станции, среди хаоса разбросанных вещей и искрящегося оборудования, сопровождающаяся взломом дверей и отстрелом ксеноморфов ?
Зажрались к хyям
vanquish прям пахнет
Где сходство с Vanquish?
Здесь.
Наверное, из-за костюма. И милимистичного дизайна окружения.
ждём.ждём,надеюсь это не эксклюзив для PS5
не убедили
а резик где?
Ждём самер Гейм Фест инсайдеры заявляли что там анонс будет
Но извинились за х_Х. Через 7 месяцев 2026. А мне нравится! И этот "кооператив" ещё с BioShock: мистер Бабблз вернулся.
МясникТудаСюда, Спасибо Большое!
sorry *Buttcher69
Так, стоп! На этой выставке показали новой трейлер Pragmata. Игра выходит в 2026, но так же в 2026 выходит некая Онимуша. Вопрос: а где анонс RE9?
Когда его покажут? и когда он вообще выйдет? Неужели анонс Resident Evil произойдет в 2026? И когда тогда RE9 выйдет? в 2027? Да капец! Да не может такого быть! Ну, Капком, ну какая Pragmata? Где РЕЗИК? на самер гейм фест я уже сомневаюсь что анонс будет.
P. S. Ждём Самер Гейм Фест. По словам инсайдеров, именно там покажут заветный Re9, и кто то даже говорил, что он может выйти в марте 2026.
наверно будет отдельная презентация capcom либо на gamescom или в крайнем случае на tgs
Обычная фантастика. Ничего научного не видно. Ах, да, астронавт...
А вам что хотелось? НАСА панк? Или то как весь комплекс на луне умирает от большой дозы облучения от солнца? Просто не понимаю тейк ваш)
Ну едрит, мадрит. Наконец-то! Я уже сбросил её со счетов. Думал проект окончательно заморозили, только вот вопрос. Технически от предыдущих трейлеров игра не отличается. Так в чем была проблема у студии? Всё таки часть команды перебросили на другой проект в качестве поддержки? Или им пришлось перелопачивать игру заново? Но на протяжении 5-7 лет (игру то раньше анонса стали делать) нельзя было решить проблему?
Выглядит не плохо.