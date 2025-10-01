Разработчики Pragmata: "Мы не могли предсказать, что тема ИИ станет настолько актуальной"

Capcom готовит к выходу новый научно-фантастический проект Pragmata, где главным противником героя выступает сбойный искусственный интеллект на Луне. Однако создатели признались, что при разработке сюжета даже не подозревали, насколько «живой» станет тема ИИ в реальном мире.

На Tokyo Game Show 2025 директор игры Чо Ёнхи и продюсер Наото Ояма рассказали, что изначально идея Pragmata родилась из простой задумки — сделать игру о Луне. Постепенно концепция развивалась, и в роли врага появился искусственный интеллект.

«Мы никак не могли предсказать, что ИИ станет таким масштабным явлением в реальной жизни. Когда мы начинали работу, это было лишь художественным приёмом. А теперь оглядываешься назад и думаешь: "Надо было добавить вот это или то"», — признался Чо Ёнхи.

Авторы подчеркнули, что стремительное развитие технологий не повлияло на сценарий — ключевые элементы истории были закреплены ещё на этапе ранних трейлеров. При этом они отмечают с улыбкой: реальность движется так быстро, что некоторые идеи в игре могут казаться менее впечатляющими по сравнению с новостями о реальном ИИ.

«Мы создавали проект о ближайшем будущем, но оно словно само приблизилось к нам», — добавил Наото Ояма.

Pragmata выйдет в 2026 году и продолжает интриговать игроков не только сеттингом, но и загадочной историей, где космонавту и его андроид-компаньонке предстоит выжить в мире, где технологии вышли из-под контроля.