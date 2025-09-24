Сражения и пазлы: новый трейлер Pragmata от Capcom

Capcom опубликовала новый трейлер научно-фантастического экшена Pragmata. В ролике разработчики продемонстрировали сражения главных героев с роботами, а также убежище. В последнем можно улучшать свой арсенал, а также умения хакинга.

Pragmata переносит игроков в ближайшее будущее — на космическую станцию, охваченную неким кризисом. Игрокам предстоит управлять Хью — космонавтом с боевыми навыками, а сопровождает его андроид Диана в теле маленькой девочки.

Летом журналисты поделились первыми превью Pragmata. Обозреватели остались довольны увиденным — многих игра зацепила сильнее Resident Evil 9. Журналисты, в частности, похвалили уникальный геймплей.

Pragmata выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игру выпустят с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами.