The Precinct Demo получила демоверсию в Steam

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В этой игре предстоит отыгрывать офицера по имени Ник Корделл-младший — вчерашний выпускник полицейской академии, оказавшийся на страже безопасности жителей города Аверно. Захватывающие погони на автомобилях, процедурно сгенерированные преступления и крепкая доза нуара 80-х — все это будет ждать вас, пока вы будете защищать горожан и расследовать тайну гибели вашего отца при исполнении.

Ключевые особенности:

Передвигайтесь по оживленному городу пешком, на служебной машине или на вертолете.

Реагируйте на процедурно сгенерированные преступления, от нарушений правил парковки до бандитских перестрелок.

Преследуйте нарушителей в захватывающей погоне по разрушаемому миру.

Работайте в одиночку или вызовите подкрепление с помощью системы поддержки.

Узнайте, какие банды управляют городом, и что держит их у власти.

Проникнитесь реалистичной сменой погоды и времени суток.