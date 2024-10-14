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The Precinct Осень 2024
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.3 53 оценки

The Precinct Demo получила демоверсию в Steam

Abramski90
Новости

Данная демоверсия стала доступна в Steam на ПК.

В этой игре предстоит отыгрывать офицера по имени Ник Корделл-младший — вчерашний выпускник полицейской академии, оказавшийся на страже безопасности жителей города Аверно. Захватывающие погони на автомобилях, процедурно сгенерированные преступления и крепкая доза нуара 80-х — все это будет ждать вас, пока вы будете защищать горожан и расследовать тайну гибели вашего отца при исполнении.

Ключевые особенности:

  • Передвигайтесь по оживленному городу пешком, на служебной машине или на вертолете.
  • Реагируйте на процедурно сгенерированные преступления, от нарушений правил парковки до бандитских перестрелок.
  • Преследуйте нарушителей в захватывающей погоне по разрушаемому миру.
  • Работайте в одиночку или вызовите подкрепление с помощью системы поддержки.
  • Узнайте, какие банды управляют городом, и что держит их у власти.

Проникнитесь реалистичной сменой погоды и времени суток.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zloy_Parkur

Понравилась, жаль демка короткая.

0
Real Slim Shady

А взлом будет?

-1
пекабир

вайб фильмов про ментов 80-х передан хорошо. давно хотел что-то похожее, но на выбор либо высеры, либо моды на ГТА, в которых полицейского можно отыгрывать. может даже куплю на релизе

-3