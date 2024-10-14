The Precinct Demo получила демоверсию в Steam

Данная демоверсия стала доступна в Steam на ПК.
В этой игре предстоит отыгрывать офицера по имени Ник Корделл-младший — вчерашний выпускник полицейской академии, оказавшийся на страже безопасности жителей города Аверно. Захватывающие погони на автомобилях, процедурно сгенерированные преступления и крепкая доза нуара 80-х — все это будет ждать вас, пока вы будете защищать горожан и расследовать тайну гибели вашего отца при исполнении.
Ключевые особенности:
- Передвигайтесь по оживленному городу пешком, на служебной машине или на вертолете.
- Реагируйте на процедурно сгенерированные преступления, от нарушений правил парковки до бандитских перестрелок.
- Преследуйте нарушителей в захватывающей погоне по разрушаемому миру.
- Работайте в одиночку или вызовите подкрепление с помощью системы поддержки.
- Узнайте, какие банды управляют городом, и что держит их у власти.
Проникнитесь реалистичной сменой погоды и времени суток.
Понравилась, жаль демка короткая.
А взлом будет?
вайб фильмов про ментов 80-х передан хорошо. давно хотел что-то похожее, но на выбор либо высеры, либо моды на ГТА, в которых полицейского можно отыгрывать. может даже куплю на релизе