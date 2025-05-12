Классическая версия Prime World появилась в Lutris

Сообщество энтузиастов, занимающееся развитием проекта Prime World Classic, сообщило об официальной публикации игры в каталоге Lutris. Prime World Classic представляет собой возрождение оригинальной MOBA Prime World от Nival, исходный код которой был открыт ранее. Платформа Lutris помогает пользователям операционных систем на базе Linux устанавливать и запускать игры, в том числе изначально созданные для Windows, используя слои совместимости вроде Wine.

Разработчики Prime World Classic подтверждают, что игра функционирует под некоторыми дистрибутивами Linux, однако призывают пользователей к тестированию и предоставлению обратной связи для улучшения совместимости. Согласно представленной информации, данный проект распространяется бесплатно и не включает в себя систему монетизации или внутриигровые покупки. Команда разработчиков также упомянула о планах по добавлению Prime World Classic в сервис Steam в будущем.