Игровой процесс Prince of Persia The Lost Crown сняли на выставке gamescom

В настоящее время Ubisoft работает над двумя новыми играми по "Принцу Персии". Поскольку в работе над ремейком Prince of Persia: The Sands of Time возникли проблемы, и разработка была перезагружена, анонс Prince of Persia: The Lost Crown на Summer Game Fest пришелся как нельзя кстати. Но быстро привел к разочарованию, и даже гневу, со стороны сообщества. Дебютный трейлер утопили в дизлайках.

Тем не менее на выставке Gamescom 2023 посетители впервые смогли поиграть в Prince of Persia: The Lost Crown и в сети уже появилась запись прохождения демоверсии на Nintendo Switch — к сожалению, не особо качественная, но она даёт представление о будущей игре.

Как мы видим, The Lost Crown ближе к оригинальной игре. Те, кто помнит оригинал, узнают ловушки вроде ям с шипами, что можно понять как отсылку на классику. Однако на этот раз в центре внимания оказывается не титулованный персидский принц, а новый персонаж телохранитель Саргона, который идет по его стопам.

Prince of Persia: The Lost Crown должна выйти 18 января 2024 года на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC