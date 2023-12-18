Метроидвания Prince of Persia The Lost Crown ушла на золото - релиз 18 января 2024 года

За последние несколько дней о Prince of Persia The Lost Crown поступили различные сведения: от нового видео об игровом процессе до сюжетного трейлера. Сегодня же Ubisoft объявила, что релиз приключенческой игры неизбежен – игра ушла на золото
«Prince of Persia: The Lost Crown ушла на золото. Мы с нетерпением ждем, когда игроки опробуют игру и исследуют Персию вместе с Саргоном. Ваше путешествие начнется 18 января!», — заявляет Ubisoft через социальные сети. Начало нового года уже близко, и вместе с ним придет время получить в свои руки демо-версию и окончательную версию игры, которая обещает перезапустить сагу о Принце Персии.
в это вообще кто то собирался играть или ждал ? как по мне втоптали в принципе смысл "Prince of Persia". назвали бы это ***** другим названием, никто бы не заметил и жили бы все спокойно. но нет.
Это еще кто то ждет?
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походу