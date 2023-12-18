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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.5 90 оценок

Метроидвания Prince of Persia The Lost Crown ушла на золото - релиз 18 января 2024 года

monk70
Новости

За последние несколько дней о Prince of Persia The Lost Crown поступили различные сведения: от нового видео об игровом процессе до сюжетного трейлера. Сегодня же Ubisoft объявила, что релиз приключенческой игры неизбежен – игра ушла на золото

«Prince of Persia: The Lost Crown ушла на золото. Мы с нетерпением ждем, когда игроки опробуют игру и исследуют Персию вместе с Саргоном. Ваше путешествие начнется 18 января!», — заявляет Ubisoft через социальные сети. Начало нового года уже близко, и вместе с ним придет время получить в свои руки демо-версию и окончательную версию игры, которая обещает перезапустить сагу о Принце Персии.

-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
foolery

в это вообще кто то собирался играть или ждал ? как по мне втоптали в принципе смысл "Prince of Persia". назвали бы это ***** другим названием, никто бы не заметил и жили бы все спокойно. но нет.

1
AndruhaGruz
1
Mr_Diablo3393

Это еще кто то ждет?

0
Лидер_Мур

Небинарные личности с ярко выраженным аутизмом

1
AndruhaGruz
1
Mr_Diablo3393 Лидер_Мур

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0