Новая игра Prince of Persia под названием The Lost Crown вероятно будет представлена в скором времени

9-го июня, на официальном лейбле Ubisoft Music, будет выпущен один из двух вокальных синглов от артистов 2WEI, Joznez, Kataem. Трек называется The Lost Crown, и есть вероятность, что такое названием будет иметь и сама игра. Трек очень подходит под трейлер, поэтому скорей всего игра будет представлена на Ubisoft Forward 12-го июня. Второй трек будет выпущен 14-го июня. Превью трека можете послушать нажав на "источник".