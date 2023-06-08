Новая игра Prince of Persia под названием The Lost Crown вероятно будет представлена в скором времени

9-го июня, на официальном лейбле Ubisoft Music, будет выпущен один из двух вокальных синглов от артистов 2WEI, Joznez, Kataem. Трек называется The Lost Crown, и есть вероятность, что такое названием будет иметь и сама игра. Трек очень подходит под трейлер, поэтому скорей всего игра будет представлена на Ubisoft Forward 12-го июня. Второй трек будет выпущен 14-го июня. Превью трека можете послушать нажав на "источник".
Что за петушок
И хорошо. Пусть этот петух развлекает поколение петушья, а олдовый, настоящий Принц, останется незатронутым руками пигоров из нынешнего убейсофта.
Золотые слова
Лучше и не скажешь, такой принц не нужен.
Мдааааа....
Очередной гг для тикток-детей?
Фанаты три года ждут возвращения обещанного принца из "Песочной" трилогии, а тут такое появляется. И на кого это рассчитано? Как вообще этот реп можно отнести к арабским сказкам?
Что-то мне кажется, это будет не то что хотят фанаты.
Ахахахахахаха! Это просто новый уровень! Ubisoft умудрилась обделаться ДО официального показа игры, как это было со всякими XDefiant, Ghost Recon Frontline, ремейк Sands of Time и далее по списку. Господи, у них же проблемы последние несколько лет, они сами загнали себя в такие глубины, что они уже почти ничего не стоят и готовы продаться любому (и пытались это сделать!). Они наанонсировали тысячу Ассассинов всех цветов радуги и размеров (к тому же Mirage внезапно будет "возвращением к истокам", ага) и поотменяли проекты в последней надежде "отыграться".
...и при всём при этом какому-то особо "светлому" уму пришла идея предложить разработать и выпустить игру по горячо любимой фанатами серии, в которой давненько так не было новых игр. Но не продолжение оригинальной тетралогии и не продолжение "сказочной" части 2008ого года, но...
Вот это. С, не побоюсь этого слова, петушиным Принцем с самым что ни на есть настоящим гребешком, с этой неоновой палитрой и, что не маловажно, под "репчик". Я уже боюсь представить трейлер... Гарантирую, это будет самый задизлайканный их анонс и, вполне возможно, что это будет последний гвоздь в крышку их гроба. Потому что даже если это мобилка какая, то фанаты оригинального Принца, к которым я отношу и себя, просто не простят и, заслуженно, сгноят их заживо.
Браво, Ubisoft. Вы в очередной раз сделали невероятное!
Почему принц похож на толерантного лгбт зумера?
Я конечно всегда исключительно за мужских персонажей в играх, но протагонист на постере комбо по отсеиванию игроков традиционых ценностей, негр при этом еще и педиковатый, да и весь остальной фиолетово-голубой фон одает sjw пропагандой для дегроидной тикток школоты. Хотя чего еще ожидать от современной фемисофт, тот же odyssey и другие новые игры фемисофт я забросил из за агресивного пропихивания повестки
Пойду перепройду трилогию) а этот соевый продукт пускай сами
Prince of Pedorasiya понятно понятно
ужаскошмар. лучше бы ту в современном сеттинге не отменяли. слепят мобильную фигню про небинарного.
Аааа просто адище! Убейсофт убили и обосрали все хорошее что было
Тем временем Убейсофт : Римейк?? Какой римейк?? Песков времени??? Не, не слышали...
Ну да, юбики не могут почти готовый ремейк исправить и выпустить, а тут целая игра.
аха, это они с лола дизайн украли?
Что за петушок на обложке? Таких принцев нам не надобно.
Это подтверждено официально. Есть трейлер и пресс-релиз. Это... дно дна дна.
Араб с дредами - это уже культурная апроприация и должно осуждаться.
Нигро-арабский редфалл.