Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
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Новая игра Prince of Persia под названием The Lost Crown вероятно будет представлена в скором времени

Bart Oss
Новости

9-го июня, на официальном лейбле Ubisoft Music, будет выпущен один из двух вокальных синглов от артистов 2WEI, Joznez, Kataem. Трек называется The Lost Crown, и есть вероятность, что такое названием будет иметь и сама игра. Трек очень подходит под трейлер, поэтому скорей всего игра будет представлена на Ubisoft Forward 12-го июня. Второй трек будет выпущен 14-го июня. Превью трека можете послушать нажав на "источник".

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По слухам, Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia c 2.5D-графикой, вдохновленной Ori
Комментарии: 22
Ваш комментарий
_RedLion_

Что за петушок

30
AnotheRandomUser

И хорошо. Пусть этот петух развлекает поколение петушья, а олдовый, настоящий Принц, останется незатронутым руками пигоров из нынешнего убейсофта.

19
Ден Калашников

Золотые слова

5
Kenn1y

Лучше и не скажешь, такой принц не нужен.

1
Kozlina31

Мдааааа....

14
Purity_09

Очередной гг для тикток-детей?

12
Кроллег

Фанаты три года ждут возвращения обещанного принца из "Песочной" трилогии, а тут такое появляется. И на кого это рассчитано? Как вообще этот реп можно отнести к арабским сказкам?

11
KiryshKa

﻿Чт﻿о-то мне кажется, это будет не то что хотят фа﻿наты.

10
DEAD S.n.A.k.e.

Ахахахахахаха! Это просто новый уровень! Ubisoft умудрилась обделаться ДО официального показа игры, как это было со всякими XDefiant, Ghost Recon Frontline, ремейк Sands of Time и далее по списку. Господи, у них же проблемы последние несколько лет, они сами загнали себя в такие глубины, что они уже почти ничего не стоят и готовы продаться любому (и пытались это сделать!). Они наанонсировали тысячу Ассассинов всех цветов радуги и размеров (к тому же Mirage внезапно будет "возвращением к истокам", ага) и поотменяли проекты в последней надежде "отыграться".

...и при всём при этом какому-то особо "светлому" уму пришла идея предложить разработать и выпустить игру по горячо любимой фанатами серии, в которой давненько так не было новых игр. Но не продолжение оригинальной тетралогии и не продолжение "сказочной" части 2008ого года, но...

Вот это. С, не побоюсь этого слова, петушиным Принцем с самым что ни на есть настоящим гребешком, с этой неоновой палитрой и, что не маловажно, под "репчик". Я уже боюсь представить трейлер... Гарантирую, это будет самый задизлайканный их анонс и, вполне возможно, что это будет последний гвоздь в крышку их гроба. Потому что даже если это мобилка какая, то фанаты оригинального Принца, к которым я отношу и себя, просто не простят и, заслуженно, сгноят их заживо.

Браво, Ubisoft. Вы в очередной раз сделали невероятное!

7
ZenithTito

Почему принц похож на толерантного лгбт зумера?

5
Madiark

Я конечно всегда исключительно за мужских персонажей в играх, но протагонист на постере комбо по отсеиванию игроков традиционых ценностей, негр при этом еще и педиковатый, да и весь остальной фиолетово-голубой фон одает sjw пропагандой для дегроидной тикток школоты. Хотя чего еще ожидать от современной фемисофт, тот же odyssey и другие новые игры фемисофт я забросил из за агресивного пропихивания повестки

3
Ден Калашников

Пойду перепройду трилогию) а этот соевый продукт пускай сами

2
Alexios_625

Prince of Pedorasiya понятно понятно

2
ZackSnyder

ужаскошмар. лучше бы ту в современном сеттинге не отменяли. слепят мобильную фигню про небинарного.

1
ToOldforTHIS

Аааа просто адище! Убейсофт убили и обосрали все хорошее что было

1
Strannik110

Тем временем Убейсофт : Римейк?? Какой римейк?? Песков времени??? Не, не слышали...

1
Randpass

Ну да, юбики не могут почти готовый ремейк исправить и выпустить, а тут целая игра.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

аха, это они с лола дизайн украли?

0
FiNTroLL

Что за петушок на обложке? Таких принцев нам не надобно.

0
chessbase50

Это подтверждено официально. Есть трейлер и пресс-релиз. Это... дно дна дна.

0
zmay666

Араб с дредами - это уже культурная апроприация и должно осуждаться.

0
ForsakenOne

Нигро-арабский редфалл.

0