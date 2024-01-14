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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.1 131 оценка

Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch

monk70
Новости

Prince of Persia: The Lost Crown показана в действии на Nintendo Switch в новом игровом видеоролике, опубликованном Game Informer и состоящем примерно из двенадцати минут захватывающих внутриигровых сцен.

Как показал анализ Digital Foundry, Prince of Persia: The Lost Crown работает на японской гибридной консоли с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, которая в портативном режиме становится 720p и частотой 60 кадров в секунду по понятным причинам: во всех случаях это отличный результат на техническом уровне.

Чистая и простая визуализация, в любом случае, ни на йоту не меняет восторженного мнения, высказанного международной прессой в отношении The Lost Crown, благодаря солидному игровому процессу и глубокой структуре метроидвании.

Возвращение Prince of Persia, безусловно, стало отличным началом 2024 года для Ubisoft, у которой, однако, есть в разработке еще несколько проектов высокого уровня в этом году, очевидно, начиная с все еще загадочной Assassin's Creed: Codename Red.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

да уж отличное начало года, какойто кал 2дэ подсунули вместо игры и типа с видом что так и должно быть но тип ща не 1994й уже когда джва дэ актуально было

-4
Unicorling

Любые жанры будут актуальны всегда, холов найт шикарен, ори шедевр, неплохие 2.5д игры как трайн, всегда будут актуальны дяблоиды с видом сверху, если всё заполнят игры от 3го лица это будет просто скучно, хотя что я объясняю троллю плейграунда

3
Лидер_Мур Unicorling

Это не тролль, это душевно больной человек, а так ты все по факту сказал, платфомеры всегда были и будут в моде.

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