Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch

Prince of Persia: The Lost Crown показана в действии на Nintendo Switch в новом игровом видеоролике, опубликованном Game Informer и состоящем примерно из двенадцати минут захватывающих внутриигровых сцен.
Как показал анализ Digital Foundry, Prince of Persia: The Lost Crown работает на японской гибридной консоли с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, которая в портативном режиме становится 720p и частотой 60 кадров в секунду по понятным причинам: во всех случаях это отличный результат на техническом уровне.
Чистая и простая визуализация, в любом случае, ни на йоту не меняет восторженного мнения, высказанного международной прессой в отношении The Lost Crown, благодаря солидному игровому процессу и глубокой структуре метроидвании.
Возвращение Prince of Persia, безусловно, стало отличным началом 2024 года для Ubisoft, у которой, однако, есть в разработке еще несколько проектов высокого уровня в этом году, очевидно, начиная с все еще загадочной Assassin's Creed: Codename Red.
да уж отличное начало года, какойто кал 2дэ подсунули вместо игры и типа с видом что так и должно быть но тип ща не 1994й уже когда джва дэ актуально было
Любые жанры будут актуальны всегда, холов найт шикарен, ори шедевр, неплохие 2.5д игры как трайн, всегда будут актуальны дяблоиды с видом сверху, если всё заполнят игры от 3го лица это будет просто скучно, хотя что я объясняю троллю плейграунда
Это не тролль, это душевно больной человек, а так ты все по факту сказал, платфомеры всегда были и будут в моде.