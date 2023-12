Сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown появился в сети до официальной премьеры

Во время июньского Summer Game Fest Джефф Кили представил несколько новинок из индустрии видеоигр. Одним из сюрпризов стал 2.5D-платформер Prince of Persia: The Lost Crown. Новая игра Ubisoft по мотивам знаменитой франшизы решила вернуться к своим корням, предложив двухмерный геймплей под соусом metroidvania.

Зрители утопили дебютный трейлер в дизлайках, но несколько дней назад Ubisoft вспомнила о своем проекте, заявив, что The Lost Crown будет присутствовать на грядущей церемонии The Game Awards с трейлером, полностью посвященным сюжету, чтобы показать публике новые подробности, касающиеся повествовательного сюжета игры.

Однако официальный бразильский канал PlayStation случайно представил ролик раньше времени.

Напомним, что Prince of Persia The Lost Crown будет доступна с 18 января 2024 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Amazon Luna и PC.