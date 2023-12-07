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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.2 79 оценок

Сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown появился в сети до официальной премьеры

butcher69
Новости

Во время июньского Summer Game Fest Джефф Кили представил несколько новинок из индустрии видеоигр. Одним из сюрпризов стал 2.5D-платформер Prince of Persia: The Lost Crown. Новая игра Ubisoft по мотивам знаменитой франшизы решила вернуться к своим корням, предложив двухмерный геймплей под соусом metroidvania.

Зрители утопили дебютный трейлер в дизлайках, но несколько дней назад Ubisoft вспомнила о своем проекте, заявив, что The Lost Crown будет присутствовать на грядущей церемонии The Game Awards с трейлером, полностью посвященным сюжету, чтобы показать публике новые подробности, касающиеся повествовательного сюжета игры.

Однако официальный бразильский канал PlayStation случайно представил ролик раньше времени.

Напомним, что Prince of Persia The Lost Crown будет доступна с 18 января 2024 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Amazon Luna и PC.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Rensky27

йоу мазафаки! сейчас будет гэнгста Хип-Хоп!!!

0
U1traMagnum
Зрители утопили дебютный трейлер в дизлайках

Юбики ждали что то другое?) Кроме дизлайков они могут лиж получить только дизлайки. Ладно если бы игра была фри ту плей но так она ею не является) а выглядит дешево и уныло.

0
Richard Simons

Ну и шлак. А где баба то ? Вэрриор Визин и то выглядел круче, а он какого года. А это просто пшик от серии

-1
luVol
-1
Kenn1y

А на ремастер трилогии забили?

-1
askazanov

Это чё за шляпа????

-1
nikvik jm

Кошмарную музыку из первого трейлера убрали,но всё равно убого.

-1