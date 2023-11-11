Боевой ретро-платформер Prison City появится на консолях 16 ноября

Prison City получила дату выхода на консолях. Этот динамичный шутер с боковой прокруткой будет доступен на Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5 16 ноября 2023 года. Сейчас игра доступна в Steam и Epic Game Store.

Prison City – динамичная антиутопическая игра-платформер с точной механикой и сложным дизайном уровней. Сражайтесь с технотеррористами с помощью шакрама и гранат, ешьте хот-доги, чтобы восстановить здоровье, и находите контакты, которые помогут победить боссов.

Группа технотеррористов проникла в город-тюрьму (бывший Детройт). Инопланетяне быстро обучают преступников и вооружают их, чтобы построить армию. В каждой зоне безопасности доминирует назначенный охранник-технотеррорист. О лидере технотеррористов и их мотивах известно немногое, но с тех пор группировка находится у власти. Играя за бывшего офицера полиции Хэла Брюзера, примите просьбу лидера рейда о безопасных зонах города-тюрьмы и положите конец господству технотеррористов.