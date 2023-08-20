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Prison City август 2023 г.
5.8 4 оценки

Боевой ретро-платформер Prison City выходит на ПК 29 августа

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monk70
Новости

Бывший полицейский Хэл Брузер снова вступает в бой, чтобы сразиться с технотеррористами, засевшими в Детройтской тюрьме. Вооружившись только своим шакрамом, Хэл должен проникнуть в восемь зон безопасности в Тюремном городе и уничтожить их лидеров-надзирателей, чтобы раскрыть более темный план.

С механикой и уровнями, напоминающими ретро-классику, а также множеством отсылок, которые знают только самые заядлые фанаты 90-х, Prison City — это современная дань уважения великим играм прошлого.

Prison City выходит в 29 августа 2023 года на ПК в Steam.

-2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сyberpunk

Ну это прям клон Power Blade на Nes. Какой в этом смысл? Лучше оригинал пройти.

2
Protocol10

смысл на клоунах заработать баблеца

2