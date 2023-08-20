Боевой ретро-платформер Prison City выходит на ПК 29 августа

Бывший полицейский Хэл Брузер снова вступает в бой, чтобы сразиться с технотеррористами, засевшими в Детройтской тюрьме. Вооружившись только своим шакрамом, Хэл должен проникнуть в восемь зон безопасности в Тюремном городе и уничтожить их лидеров-надзирателей, чтобы раскрыть более темный план.
С механикой и уровнями, напоминающими ретро-классику, а также множеством отсылок, которые знают только самые заядлые фанаты 90-х, Prison City — это современная дань уважения великим играм прошлого.
Prison City выходит в 29 августа 2023 года на ПК в Steam.
Ну это прям клон Power Blade на Nes. Какой в этом смысл? Лучше оригинал пройти.
смысл на клоунах заработать баблеца