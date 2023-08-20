Боевой ретро-платформер Prison City выходит на ПК 29 августа

Действие игры разворачивется в 1997 году, когда Детройт захватили техно-террористы и их надзиратели. Главным героем является Хэл Брузер — бывший коп, который вынужден вернуться из отставки по приказу своего босса. Его миссия — очистить город от злодеев и вернуть закон и порядок.

Игра наполнена отсылками к легендарным боевикам и играм 80-х и 90-х годов, таким как крутые реплики, яркие персонажи и знакомые игровые механики.