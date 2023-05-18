Project Awakening TBA
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Project Awakening может появиться на предстоящей PlayStation Showcase

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Gruz_
Новости

Если NetherRealm Studios дистанцируется от PlayStation Showcase, назначив официальный анонс новой Mortal Kombat на 18 мая, то сотрудники CyGames советуют всем поклонникам ролевых игр с открытым миром не пропускать мероприятие Sony, чтобы еще раз полюбоваться Project Awakening.

Японская компания тонко намекает на то, что она примет участие в ближайшей презентации команды PlayStation, решив повторно опубликовать сообщение об анонсе мероприятия на официальном портале Project Awakening в Twitter.

В репосте CyGames были поставлены простые, но недвусмысленные многоточия, которые действительно указывают на присутствие Project Awakening среди крупных игр сторонних разработчиков на PlayStation Showcase.

Project Awakening - это ролевая игра с открытым миром, которая должна выйти (предположительно) исключительно на консоли PlayStation 5, с реалистичной графикой в средневековом фэнтезийном мире, вдохновленная такими играми, как Dragon's Dogma и злополучная Scalebound.

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