Netmarble анонсировала уютную приключенческую выживалку Project Bloomwalker для ПК и консолей

Netmarble анонсировала Project Bloomwalker, уютную крафт-приключенческую игру для Xbox Series, ПК и других платформ, которая также будет доступна через Game Pass. Игра предлагает уникальный взгляд на жанр: вместо выживания игроки становятся Блумвокерами — силами, возвращающими жизнь в опустошённые земли. Каждым шагом на борту своего передвижного дома герои восстанавливают природу, очищают загрязнённые территории и создают своё личное убежище.

Главные спутники игрока — милые духовные существа Оддлинги, с которыми можно строить отношения, исследовать мир и наслаждаться повседневными моментами. В игре нет традиционных боёв: вместо этого акцент на эмоциональном крафтинге — создании красоты, исцелении окружающей среды и взаимодействии с миром.

Система передвижных домов даёт полную свободу: вы можете перемещаться по неизведанным территориям, украшать пространство и обустраивать лагерь где угодно. Игроки смогут сталкиваться с загадочными угрозами, решать головоломки, находить секреты и, в кооперативе, исследовать мир вместе с друзьями.

Графика Bloomwalker вдохновлена анимацией: мягкие, но яркие цвета создают живой, дышащий мир, где каждый пейзаж отражает путь от упадка к расцвету. Игра дебютировала на Gamescom и обещает стать настоящим эмоциональным приключением, которое объединяет крафт, уют и заботу о природе.

Project Bloomwalker — это путешествие, где каждый шаг меняет мир к лучшему, а уют и творчество становятся главным инструментом игрока.