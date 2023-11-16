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Project BSS TBA
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Дебютный трейлер ролевой игры Project BSS, которая может стать конкурентом Genshin Impact

Gutsz
Новости

В рамках масштабной игровой выставки G-Star 2023, проходящей в настоящее время в Корее, было анонсировано неожиданное расширение вселенной популярной MMO Blade & Soul. Компания NCSOFT представила миру новую ролевую игру под названием Project BSS. Игроков ждет незабываемое приключение с уникальным геймплеем в мире, основанном на вселенной и персонажах Blade & Soul. Первый трейлер проекта уже доступен для просмотра, а также имеются скриншоты.

Project BSS позиционируется разработчиками как коллекционная RPG. В игре стараются органично объединить экшен и элементы приключения. Игроков ждут динамичные битвы с различными монстрами и боссами, где могут участвовать сразу несколько разных персонажей. По своей сути, игровой процесс Project BSS отдаленно напоминает известную Genshin Impact от miHoYo.

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Игра демонстрирует стратегические командные формирования, способные адаптироваться к динамичной боевой обстановке и условиям, а также тактический бой, который усиливает захватывающий эффект от сбора и комбинирования элементов.

Эта игра отражает нашу стремление к инновациям и созданию захватывающего геймплея для наших игроков.

— заявил Кихван Кох, глава NCSOFT.

Как сообщается, Project BSS будет полностью бесплатной для ПК и мобильных устройств. Дополнительные детали о проекте и дате релиза обещают представить позднее.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
РикоЧико

С такими стремными персонажами не станет.

5
PuserG

"Я запрещаю тебе такое писать про нас!"

2
РикоЧико PuserG

Даже гномы фентезийные пропорциональнее))

1
Кей Овальд

Только в мечтах издателя. На деле оно так себе.

1
Микола Ларионов

Ну, и кринж, честное слово. Не графоман, но тут мобильная графика на лицо. Плюс, лучше уж тогда в Blade & Soul обратно поиграть, хотя, игра уже не так интересна как раньше, совсем.

0