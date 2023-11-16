Дебютный трейлер ролевой игры Project BSS, которая может стать конкурентом Genshin Impact

В рамках масштабной игровой выставки G-Star 2023, проходящей в настоящее время в Корее, было анонсировано неожиданное расширение вселенной популярной MMO Blade & Soul. Компания NCSOFT представила миру новую ролевую игру под названием Project BSS. Игроков ждет незабываемое приключение с уникальным геймплеем в мире, основанном на вселенной и персонажах Blade & Soul. Первый трейлер проекта уже доступен для просмотра, а также имеются скриншоты.

Project BSS позиционируется разработчиками как коллекционная RPG. В игре стараются органично объединить экшен и элементы приключения. Игроков ждут динамичные битвы с различными монстрами и боссами, где могут участвовать сразу несколько разных персонажей. По своей сути, игровой процесс Project BSS отдаленно напоминает известную Genshin Impact от miHoYo.

Игра демонстрирует стратегические командные формирования, способные адаптироваться к динамичной боевой обстановке и условиям, а также тактический бой, который усиливает захватывающий эффект от сбора и комбинирования элементов.

Эта игра отражает нашу стремление к инновациям и созданию захватывающего геймплея для наших игроков.

— заявил Кихван Кох, глава NCSOFT.

Как сообщается, Project BSS будет полностью бесплатной для ПК и мобильных устройств. Дополнительные детали о проекте и дате релиза обещают представить позднее.