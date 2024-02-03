Киберпанковый шутер Project Downfall добрался до Xbox и Nintendo Switch

Издатель и разработчик инди-игр из Варшавы (Польша) RedDeerGames и издатель/разработчик инди-игр из Магдаленки (Польша) MGP сообщили, что их киберпанк-шутер в ретро-стиле Project Downfall стал доступен для Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

В мире Project Downfall игроки оказываются на месте обычного человека — одного из миллионов граждан, работающих на корпоративных гигантов. Довольный своей жизнью, он решает вернуть долг обществу и остановить господство тех, кто отравляет их разум.

Игроки под покровом ночи бросаются в перестрелки, где на их пути встанут как стражи города, так и многочисленные банды. Имея арсенал огнестрельного и холодного оружия, они пробьются сквозь ряды врагов и окрасят улицы города в алый цвет.

Свобода выбора будет распространяться не только на вооружение, но и на историю Project Downfall. Многие решения, принимаемые игроками, влияют на их стиль игры, посещаемые уровни и даже на будущее Crimson Tide.

От попыток Crimson Tide стать городом, где встречаются два мира, не осталось и следа. Вместо этого правящие корпорации делают все возможное в своих интересах, игнорируя при этом реальное положение своих граждан. Вещества, контролирующие сознание, — это лишь вершина айсберга, и игроки собираются снять первый слой…

Project Downfall с 12 различными концовками предлагает не только уникальную историю, но и приветствует всех претендентов, которые попытаются пройти более сложные дополнительные уровни... Некоторые из которых спрятаны в необычных местах по всему мегаполису.