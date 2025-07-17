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Project IGI: I'm Going In 08.12.2000
Экшен, Шутер, Тактика, От первого лица
8.6 162 оценки

Энтузиаст в одиночку воссоздает Project IGI на движке Unreal Engine 5

Extor Menoger Extor Menoger

Пользователь под псевдонимом Javed VFX продемонстрировал свой впечатляющий проект по воссозданию культового тактического шутера Project I.G.I. на современном движке Unreal Engine 5. Разработчик одиночка показал геймплейный ролик, в котором можно оценить проделанную работу над основными механиками и визуальной составляющей.

Разработчик реализовал базовые механики передвижения персонажа, включая бег и прыжки, а также систему обращения с оружием. В ремейке присутствуют плавная анимация рук, отдача, перезарядка, прицеливание и эффекты стрельбы, такие как дульное пламя, трассеры пуль и выброс гильз. Для придания большей динамики происходящему была добавлена система тряски камеры.

Особое внимание энтузиаст уделил искусственному интеллекту противников. Враги способны патрулировать территорию, вести огонь по игроку и использовать укрытия. В проекте также реализованы снайперы, являющиеся неотъемлемой частью оригинальной игры. Для завершения образа был создан пользовательский интерфейс в стиле классической I.G.I.

Весь уровень, показанный в демонстрации, был собран с использованием бесплатных ассетов, при этом он передает атмосферу оригинальных карт. Работа над ремейком продолжается, но уже сейчас проект демонстрирует значительный прогресс и внимание к деталям со стороны разработчика.

7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
gliga142

впечатляющий проект - спс , посмеялся )

6
vladimiruss2025

Вот поэтому я в свое время и забросил геймдейв, понятно для автора это вау ва, но для класной игры нужна команда, может как в на пенсию выйду куплю себе маленькую студию и буду шедевры делать, но не сейчас, пусть делает, может в студию попадет, а я лучше книги буду писать, книги в отличие от игр и фильмов, дают возможность читателю развивать воображение и интеллект. Тем более игры скоро канут в лето, а книги вечны, я к примеру 1000раз смотрел термина первую, а книга все ровно лучше, джеймс камерон не послушел сценариста а зря, если бы в фильме было минут 30 как кл подбирает авто, припасы, варует пицу деньги это очень важно, сейчас в основном сопли, люблю немецкие ужасы про зомби там 45 минут фильма припасы, ремонт авто, и только 15 минут экшена.

2
gliga142

вот я с тобой абсолютно не согласен - если нет команды делай просто игры уровня Zombotron и всё будет зашибись.

3
ArexSOnk

Если ты даже за простенький геймдем не смог взяться, придумав себе отмазку, что нужна команда, то и другие задачи тебе не по силам. Всегда начинают с малого, набираясь опыта. Шедевры с командой он делать захотел) Вон у Бензиса команда, сделали "шедевр" под названием mindseye, теперь не отмоется.

vladimiruss2025 gliga142

я фанат хорроров типо SH RE , не знаю в принципе в США там легче там есть специалисты, у нас гении, даже если я найду финансы для меня это не проблема, работал с франчайзингом, где набрать ребят? понятно что вакансии на хх придут все и скажут что могут все но потом я могу остатся с долгами и без игры, я хочу долгострой на своем движке, психологический хоррор, сейчас я по уши в юридической работе но как выпадает свободная минута я думаю а если, с одной стороны я могу уехать в маями и остаток жизни провести в роскошном особняке в окружении моделей, но тогда я брошу людей которые нуждаются в моей помощи, проблема кадры, я смотрю на этих экспертов в так называемых академиях сбера и игр которые учебник американский читают за 1000баков в год как создать куб, навряд ли они хотя бы что то сделают, можно еще попробовать за бацать патриотическое что-то получить деньги от РФ опробывать команду создать движок, а если нет то ничего не потрачу но хоррору придется подождать.

1
Пользователь ВКонтакте

Всё больше и больше игора выходит на культовом, графонистом UE5👍 Осталось теперь дождаться, чтоб некоторые, ленивые разрабы научились с ним работать. Как, например с Вуконгом, Хелблейдом 2, Ремнант 2, Смута, Аватар, Калисто Протокол, ремастер Обливион, Индиана Джон, демка Hell is Us и подобные проекты, с которыми у меня никогда не было каких-либо проблем. Что не скажешь про последний Дум, который даже не на UE5, а идёт в разы хуже, чем предыдущая часть, при этом графон практически не изменился. // Nvidia Power