Энтузиаст в одиночку воссоздает Project IGI на движке Unreal Engine 5

Пользователь под псевдонимом Javed VFX продемонстрировал свой впечатляющий проект по воссозданию культового тактического шутера Project I.G.I. на современном движке Unreal Engine 5. Разработчик одиночка показал геймплейный ролик, в котором можно оценить проделанную работу над основными механиками и визуальной составляющей.

Разработчик реализовал базовые механики передвижения персонажа, включая бег и прыжки, а также систему обращения с оружием. В ремейке присутствуют плавная анимация рук, отдача, перезарядка, прицеливание и эффекты стрельбы, такие как дульное пламя, трассеры пуль и выброс гильз. Для придания большей динамики происходящему была добавлена система тряски камеры.

Особое внимание энтузиаст уделил искусственному интеллекту противников. Враги способны патрулировать территорию, вести огонь по игроку и использовать укрытия. В проекте также реализованы снайперы, являющиеся неотъемлемой частью оригинальной игры. Для завершения образа был создан пользовательский интерфейс в стиле классической I.G.I.

Весь уровень, показанный в демонстрации, был собран с использованием бесплатных ассетов, при этом он передает атмосферу оригинальных карт. Работа над ремейком продолжается, но уже сейчас проект демонстрирует значительный прогресс и внимание к деталям со стороны разработчика.