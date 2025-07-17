Энтузиаст в одиночку воссоздает Project IGI на движке Unreal Engine 5

Пользователь под псевдонимом Javed VFX продемонстрировал свой впечатляющий проект по воссозданию культового тактического шутера Project I.G.I. на современном движке Unreal Engine 5. Разработчик одиночка показал геймплейный ролик, в котором можно оценить проделанную работу над основными механиками и визуальной составляющей.
Разработчик реализовал базовые механики передвижения персонажа, включая бег и прыжки, а также систему обращения с оружием. В ремейке присутствуют плавная анимация рук, отдача, перезарядка, прицеливание и эффекты стрельбы, такие как дульное пламя, трассеры пуль и выброс гильз. Для придания большей динамики происходящему была добавлена система тряски камеры.
Особое внимание энтузиаст уделил искусственному интеллекту противников. Враги способны патрулировать территорию, вести огонь по игроку и использовать укрытия. В проекте также реализованы снайперы, являющиеся неотъемлемой частью оригинальной игры. Для завершения образа был создан пользовательский интерфейс в стиле классической I.G.I.
Весь уровень, показанный в демонстрации, был собран с использованием бесплатных ассетов, при этом он передает атмосферу оригинальных карт. Работа над ремейком продолжается, но уже сейчас проект демонстрирует значительный прогресс и внимание к деталям со стороны разработчика.
впечатляющий проект - спс , посмеялся )
Вот поэтому я в свое время и забросил геймдейв, понятно для автора это вау ва, но для класной игры нужна команда, может как в на пенсию выйду куплю себе маленькую студию и буду шедевры делать, но не сейчас, пусть делает, может в студию попадет, а я лучше книги буду писать, книги в отличие от игр и фильмов, дают возможность читателю развивать воображение и интеллект. Тем более игры скоро канут в лето, а книги вечны, я к примеру 1000раз смотрел термина первую, а книга все ровно лучше, джеймс камерон не послушел сценариста а зря, если бы в фильме было минут 30 как кл подбирает авто, припасы, варует пицу деньги это очень важно, сейчас в основном сопли, люблю немецкие ужасы про зомби там 45 минут фильма припасы, ремонт авто, и только 15 минут экшена.
вот я с тобой абсолютно не согласен - если нет команды делай просто игры уровня Zombotron и всё будет зашибись.
Если ты даже за простенький геймдем не смог взяться, придумав себе отмазку, что нужна команда, то и другие задачи тебе не по силам. Всегда начинают с малого, набираясь опыта. Шедевры с командой он делать захотел) Вон у Бензиса команда, сделали "шедевр" под названием mindseye, теперь не отмоется.
я фанат хорроров типо SH RE , не знаю в принципе в США там легче там есть специалисты, у нас гении, даже если я найду финансы для меня это не проблема, работал с франчайзингом, где набрать ребят? понятно что вакансии на хх придут все и скажут что могут все но потом я могу остатся с долгами и без игры, я хочу долгострой на своем движке, психологический хоррор, сейчас я по уши в юридической работе но как выпадает свободная минута я думаю а если, с одной стороны я могу уехать в маями и остаток жизни провести в роскошном особняке в окружении моделей, но тогда я брошу людей которые нуждаются в моей помощи, проблема кадры, я смотрю на этих экспертов в так называемых академиях сбера и игр которые учебник американский читают за 1000баков в год как создать куб, навряд ли они хотя бы что то сделают, можно еще попробовать за бацать патриотическое что-то получить деньги от РФ опробывать команду создать движок, а если нет то ничего не потрачу но хоррору придется подождать.
Всё больше и больше игора выходит на культовом, графонистом UE5👍 Осталось теперь дождаться, чтоб некоторые, ленивые разрабы научились с ним работать. Как, например с Вуконгом, Хелблейдом 2, Ремнант 2, Смута, Аватар, Калисто Протокол, ремастер Обливион, Индиана Джон, демка Hell is Us и подобные проекты, с которыми у меня никогда не было каких-либо проблем. Что не скажешь про последний Дум, который даже не на UE5, а идёт в разы хуже, чем предыдущая часть, при этом графон практически не изменился. // Nvidia Power