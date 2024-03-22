Создатели Dorfromantik анонсировали новую игру Project Mango

Студия Toukana Interactive, создатели Dorfromantik, в сотрудничестве с блогером kurzgesagt анонсировала Project Mango, игру с предварительным названием в космическом сеттинге. Она будет запущена в 2025 году.

"В том же ключе, что и Dorfromantik, Project Mango предложит свежий и доступный подход к устоявшемуся жанру", - говорится в официальном описании игры. "Игроки могут ожидать красочный и веселый стиль, а иногда и шутливый подтекст, схожий с курьезными видеороликами kurzgesagt. Это будет совершенно оригинальная игра в космическом сеттинге с забавными и уникальными строительными механиками".