Новые видеоматериалы Project TH демонстрируют атмосферу Splinter Cell

Ubisoft затягивает с разработкой ремейка Splinter Cell, учитывая то, что первый трейлер был выпущен ещё в 2021 году, а единственным упоминанием стал концепт-арт, выпущенный в честь 20-летия франшизы в ноябре 2022 года.

Корейский проект Project TH от студии EVR Studio весьма близок к стелс-экшену. Это приключенческая игра от третьего лица с элементами интерактивного экшена, основанная на мире Муданга (корейское слово, означающее «шаман»), созданном корейским художником вебтунов Сок Чон Хёном (также известным как Stonehouse).

В трейлере демонстрируются враги с технологией искусственного интеллекта, и EVR Studio говорит, что это не просто препятствие, а «боевая сила, которая адаптируется к окружающей среде и действует с тактической точностью».

«Вражеские солдаты не просто патрулируют; они применяют тактическое позиционирование в реальном мире, чтобы оказывать давление на игрока. Используя укрытия, оптимизируя линию обзора и корректируя схемы передвижения, они получают преимущество в бою в помещении. ИИ тщательно зачищает комнаты, используя построение у входа, проверку углов и динамический поиск пути, гарантируя, что ни одно укрытие не является по-настоящему безопасным. Вступая в бой, они быстро меняют позицию и заходят с фланга, используя заградительный огонь, чтобы перекрыть пути отхода. Они также в полной мере используют укрытия, такие как столы, колонны, стены и двери, динамически меняя свою позицию и точку обзора в зависимости от ситуации». - EVR Studio

Главный герой может использовать дымовые гранаты, светошумовые гранаты и окружающую среду, чтобы пережить натиск.

Есть ещё один трейлер игрового процесса, в котором показана скрытность игры, и, скажем так, протагонист Project TH по имени Чон Тэ гораздо более жестокий, чем Сэм Фишер.

Некоторые из основных моментов :

Убийства: как тихие, так и жестокие казни, когда игроки устраняют свои цели.

Тактика скрытности: овладейте искусством прятать тела, заманивать врагов в ловушки и использовать разрушаемые источники света в своих интересах.

Продвинутая партизанская тактика: установка фугасных мин, сложные манёвры и контроль толпы для получения преимущества.

Ближний бой: от обмена ударами до использования контратак и добивающих приёмов — система рукопашного боя добавляет в игровой процесс элемент неожиданности.

Звуковые эффекты в игре: захватывающий звуковой дизайн, в том числе пространственная стрельба, которая делает игру ещё более увлекательной.

Разработчики также раскрыли синопсис игры:

Мир воцарился на Корейском полуострове после мирного объединения севера и юга. Поскольку давнего противника больше нет, обязательная военная служба становится добровольной, и по всему полуострову происходят изменения. Обеспокоенное снижением уровня осведомлённости общественности о безопасности, Командование национальной безопасности запустило новую программу под названием «Проект Ордо».

«Ордо» — это айдол-группа, используемая в качестве пропаганды для увеличения числа добровольцев, вступающих в армию, и быстро набирающая массовую популярность и достигающая поставленных целей.По мере роста популярности Ордо появляются слухи о заговоре, утверждающие, что «Ордо» можно назвать лишь «феноменом» и что на самом деле это оружие для промывания мозгов. В то же время для уничтожения Ордо собирается неизвестная вооружённая организация. Командование национальной безопасности создаёт элитное боевое подразделение «Часа» для защиты Ордо, и лидером назначается Чон Тэ, член «Часы». — Но у Чон Тэ были свои проблемы. Он страдал от симптома — мучительной головной боли, которую можно описать только как боль от раскалывающегося черепа, — только в решающие моменты битвы.

Во время масштабного концерта Ордо Чон Тэ замечает угрозу для Ордо и бросается на сцену, чтобы защитить Ордо от группы вооружённых нападающих в масках. Но его снова одолевает симптом, и он оказывается в опасности. Одна из загадочных масок смотрит на Чон Тэ и произносит: «Ты, ты — призрак?». Когда таинственные маски убегают, оставляя Чон Тэ невредимым, Чон Тэ понимает, что его мучительная боль постепенно проходит.

Конечно, переход от концепции к реальному игровому процессу — это совсем другой уровень, и возможно Project TH сможет это обеспечить.

В настоящее время игра Project TH, разрабатывается для PS5, Xbox Series X|S и ПК, но дата выхода не объявлена.