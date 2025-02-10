Новые видеоматериалы Project TH демонстрируют атмосферу Splinter Cell

Ubisoft затягивает с разработкой ремейка Splinter Cell, учитывая то, что первый трейлер был выпущен ещё в 2021 году, а единственным упоминанием стал концепт-арт, выпущенный в честь 20-летия франшизы в ноябре 2022 года.
Корейский проект Project TH от студии EVR Studio весьма близок к стелс-экшену. Это приключенческая игра от третьего лица с элементами интерактивного экшена, основанная на мире Муданга (корейское слово, означающее «шаман»), созданном корейским художником вебтунов Сок Чон Хёном (также известным как Stonehouse).
В трейлере демонстрируются враги с технологией искусственного интеллекта, и EVR Studio говорит, что это не просто препятствие, а «боевая сила, которая адаптируется к окружающей среде и действует с тактической точностью».
«Вражеские солдаты не просто патрулируют; они применяют тактическое позиционирование в реальном мире, чтобы оказывать давление на игрока. Используя укрытия, оптимизируя линию обзора и корректируя схемы передвижения, они получают преимущество в бою в помещении. ИИ тщательно зачищает комнаты, используя построение у входа, проверку углов и динамический поиск пути, гарантируя, что ни одно укрытие не является по-настоящему безопасным. Вступая в бой, они быстро меняют позицию и заходят с фланга, используя заградительный огонь, чтобы перекрыть пути отхода. Они также в полной мере используют укрытия, такие как столы, колонны, стены и двери, динамически меняя свою позицию и точку обзора в зависимости от ситуации». - EVR Studio
Главный герой может использовать дымовые гранаты, светошумовые гранаты и окружающую среду, чтобы пережить натиск.
Есть ещё один трейлер игрового процесса, в котором показана скрытность игры, и, скажем так, протагонист Project TH по имени Чон Тэ гораздо более жестокий, чем Сэм Фишер.
Некоторые из основных моментов :
- Убийства: как тихие, так и жестокие казни, когда игроки устраняют свои цели.
- Тактика скрытности: овладейте искусством прятать тела, заманивать врагов в ловушки и использовать разрушаемые источники света в своих интересах.
- Продвинутая партизанская тактика: установка фугасных мин, сложные манёвры и контроль толпы для получения преимущества.
- Ближний бой: от обмена ударами до использования контратак и добивающих приёмов — система рукопашного боя добавляет в игровой процесс элемент неожиданности.
- Звуковые эффекты в игре: захватывающий звуковой дизайн, в том числе пространственная стрельба, которая делает игру ещё более увлекательной.
Разработчики также раскрыли синопсис игры:
Мир воцарился на Корейском полуострове после мирного объединения севера и юга. Поскольку давнего противника больше нет, обязательная военная служба становится добровольной, и по всему полуострову происходят изменения. Обеспокоенное снижением уровня осведомлённости общественности о безопасности, Командование национальной безопасности запустило новую программу под названием «Проект Ордо».
«Ордо» — это айдол-группа, используемая в качестве пропаганды для увеличения числа добровольцев, вступающих в армию, и быстро набирающая массовую популярность и достигающая поставленных целей.По мере роста популярности Ордо появляются слухи о заговоре, утверждающие, что «Ордо» можно назвать лишь «феноменом» и что на самом деле это оружие для промывания мозгов. В то же время для уничтожения Ордо собирается неизвестная вооружённая организация. Командование национальной безопасности создаёт элитное боевое подразделение «Часа» для защиты Ордо, и лидером назначается Чон Тэ, член «Часы». — Но у Чон Тэ были свои проблемы. Он страдал от симптома — мучительной головной боли, которую можно описать только как боль от раскалывающегося черепа, — только в решающие моменты битвы.
Во время масштабного концерта Ордо Чон Тэ замечает угрозу для Ордо и бросается на сцену, чтобы защитить Ордо от группы вооружённых нападающих в масках. Но его снова одолевает симптом, и он оказывается в опасности. Одна из загадочных масок смотрит на Чон Тэ и произносит: «Ты, ты — призрак?». Когда таинственные маски убегают, оставляя Чон Тэ невредимым, Чон Тэ понимает, что его мучительная боль постепенно проходит.
Конечно, переход от концепции к реальному игровому процессу — это совсем другой уровень, и возможно Project TH сможет это обеспечить.
В настоящее время игра Project TH, разрабатывается для PS5, Xbox Series X|S и ПК, но дата выхода не объявлена.
да где ты тут сплинтер увидел? играл хоть в одну игру про Сэма Рыбака? Там реальный стелс, крадёшься, акробатика, разбитые лампочки и ползанье по кустам и трубам, фишка была как он в шпагат между стен садился) а тут чувак подкрался что б в упор из дробовика засадить. Идея сплинтер вообще это из Тома Клэнси, а не это корейское нечно. копипаста ты несчастная. Сплинтер Селл великая серия игр, шедевр а это шляпа на подобе якутской поделки.
супер
Это не та которую отменили? Я уже запутался в этих амбициозных корейских экшенах.
Выглядит, как пластилиновая фигня для мобилок, как, в принципе и приличная часть всего азиатского игростроя
Сейчас только на восток и стоит делать ставку... Надеюсь у них выйдет хорошая игра
Юбисофт не будет ремейкать сплинтера, потому что там ГГ белый мужик, а это противоречит повестке. Был бы негр или женщина, то штамповали бы пачками.
Так в этой игре, что в данной новости, ГГ тоже не белый мужик, а желтокожий, косоглазый азиат! Получается тоже повестка! Вместо крутого брутального белого мужика, похожего на Сема Фишера, получили желторотую, косоглазую обезьяну!
так оно и есть
Ну я лучше за такого ГГ поиграю, чем за очередную бой-бабу или пид0ра-самурая-негра и т.п.
Любишь играть за косоглазую азиатскую пид0р обезьяну!? Ну и вкусы у тебя, извращенские!!!
Тебя что, азиаты в детстве обижали?) Мне плевать, за кого играть, только не за лгбт-шваль!
Не увидел, чтобы было похоже на Сплинтер Сэлл! Может быть Конвикшн, но он не считается каноничным по геймплею.
игру будет пушка, быстрей бы вышла
Ну анимация и механика перестрелок и убийств моё почтение
изначально казалось, что при таком названии я увижу что-то похожее на Хаотичную Теорию Самуила Рыбакевича, а тут как-то не знаю, похожим и Юбики в Гост Реконе могут похвастаться (если брать что-то не из серии Сплинтер Селла)
Она соло или кооп?
Выглядит очень прикольно, ждём
молодцы! даже под юбку (платье) заглянули, в связи с этим - игра года гарантирована.
И еще ни разу не показали пробуждение гг=(
Отвечаю, эту игру жду куда сильнее, чем ремейк про Фишера! От юбиков, где в команде остались одни бабы с крашенными в красный и синий цвет волосами, ждать чего-то стоящего смысла нет.