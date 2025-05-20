В Project Zomboid добавили рэгдолл-физику

Project Zomboid дожил до появления рэгдолл-физики после более чем десятилетнего пребывания в раннем доступе. Студия The Indie Stone планирует ввести новые функции, которые сейчас можно протестировать в бета-версии 42.8.0.

Рэгдолл-физика, самое большое нововведение патча, позволяет телам сбитых зомби отскакивать от машин и попадать под их колеса. Живые мертвецы также естественно реагируют на выстрелы. Поклонники Project Zomboid в восторге от новых возможностей, а разработчики планируют в будущем внедрить эти механики и в систему рукопашного боя.

Изменения коснулись и охоты на диких животных, которые при попадании в них из огнестрельного оружия будут пытаться убежать. Поэтому может возникнуть необходимость отслеживать подстреленную дичь по следам крови. В зависимости от вида цель будет уходить быстрее и на большее расстояние. Шансы уложить животное с одного попадания увеличиваются с ростом навыков стрельбы.

В 42.8.0 игроки будут замечать автомобили, если они занимают хотя бы одну клетку в поле зрения персонажа. Это должно привести к тому, что столкновения, вызванные "внезапным" появлением припаркованных машин на дороге, будут происходить реже.

Отныне приручение диких животных происходит не путем их загона в специальную зону, а путем их выращивания. Также в игре появилось сухое молоко, которое, будучи добавленным в ведро или бутылку для кормления, наполненную водой, будет использоваться для кормления молодых животных. Описание полного списка изменений доступно в Steam.