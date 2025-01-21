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The Punisher 16.01.2005
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.8 758 оценок

Premium Collectibles представляет статуэтку Карателя за $1500

KoRnEr
Новости

Вновь Фрэнк Касл, известный как Каратель, придет к любителям комиксов Marvel. Ожидается, что в четвертом квартале 2025 года компания Premium Collectibles представит дорогостоящую коллекционную фигурку этого популярного мстителя.

За прошедшие десятилетия Каратель успел сразиться с преступниками и суперзлодеями во вселенной Marvel, создать собственные комиксы, видеоигры и телесериал, а также появиться в альтернативных реальностях.

Студия Premium Collectibles объявила о начале предзаказов на эксклюзивную фигурку Карателя в масштабе 1 к 3, изготовленную из искусственного камня. Всего будет выпущено 150 таких фигурок, каждая из которых будет стоить $1500 или примерно 150.000 рублей.

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Размеры фигурки составляют 76 см в высоту, 34 см в ширину и 41 см в глубину, а вес достигает около 10 кг. В комплекте будут две головы - с боевой раскраской и без, пистолет, автомат и пулемет.

Ожидается, что фигурка поступит в продажу в четвертом квартале 2025 года. Помимо этого, Каратель также появится в бесплатной игре Marvel Rivals, которая уже набрала супер онлайн в Steam в 644269 игроков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

на кончателя не похож, на первой фотке скорее Дюка напоминает

0
Шмоня Натанзон

1.5? Хммм, дорохо. Глок 18 прилагается?

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k0les0

сделаю за 300 баксов

0
V_Dreamvoice

нее, для меня лучший каратель это Рэй Стивенсон.

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