Premium Collectibles представляет статуэтку Карателя за $1500

Вновь Фрэнк Касл, известный как Каратель, придет к любителям комиксов Marvel. Ожидается, что в четвертом квартале 2025 года компания Premium Collectibles представит дорогостоящую коллекционную фигурку этого популярного мстителя.

За прошедшие десятилетия Каратель успел сразиться с преступниками и суперзлодеями во вселенной Marvel, создать собственные комиксы, видеоигры и телесериал, а также появиться в альтернативных реальностях.

Студия Premium Collectibles объявила о начале предзаказов на эксклюзивную фигурку Карателя в масштабе 1 к 3, изготовленную из искусственного камня. Всего будет выпущено 150 таких фигурок, каждая из которых будет стоить $1500 или примерно 150.000 рублей.

Размеры фигурки составляют 76 см в высоту, 34 см в ширину и 41 см в глубину, а вес достигает около 10 кг. В комплекте будут две головы - с боевой раскраской и без, пистолет, автомат и пулемет.

Ожидается, что фигурка поступит в продажу в четвертом квартале 2025 года. Помимо этого, Каратель также появится в бесплатной игре Marvel Rivals, которая уже набрала супер онлайн в Steam в 644269 игроков.