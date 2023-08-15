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Quake 2 09.12.1997
9 577 оценок

Обновлённая версия Quake 2 получит физический релиз на конслях

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monk70
Новости

Появление на прошлой неделе Quake 2 Remastered стало совершенно фантастическим сюрпризом, и если вы заинтересованы в физическом владении игрой, Limited Run Games прямо сейчас предлагает несколько физических версий.

Во-первых, перейдя на веб-сайт Limited Run, вы можете предварительно заказать стандартную физическую копию за 34,99 доллара США. В настоящее время она находится на стадии подготовки к производству, и ожидается, что будет выпущена в начале 2024 года.

Кроме того, вы можете посмотреть Special Edition или Ultimate Edition. Первое стоит 84,99 доллара и включает в себя игру вместе с коллекционной коробкой из двух частей, стилбуком, реверсивным плакатом, информационным документом и жетонами. Версия Ultimate Edition стоимостью 149,99 долл. США обладает еще большими преимуществами, как описано ниже.

Quake 2 Remastered Special Edition

  • Физическая копия Quake 2
  • Коллекционная коробка из двух частей Quake 2
  • Стилбук Quake 2
  • Двусторонний плакат 18 x 24 дюйма
  • Информационный документ
  • Жетоны

Quake 2 Remastered Ultimate Edition

  • Физическая копия Quake 2
  • Коллекционная коробка строггов Quake 2
  • Коллекционная коробка из двух предметов, специальное издание Quake 2
  • Номерной сертификат подлинности
  • Стилбук Quake 2
  • Двусторонний плакат 18 x 24 дюйма
  • Металлический мини-корабль Адрианатор
  • Монета военной службы
  • Нашивка боевой службы
  • Информационный документ
  • Жетоны
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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
SoRaS3

Зашквар.

0
Egik81

Видимо совсем все плохо когда пытаются правообладатели даже на переделки классики срубить бабла максимально. С другой стороны чего удивляться покупкой лицензии сами их вскормили и продолжаем их аппетит увеличивать.

Особенно цинично смотрится Физическая копия Quake 2. Сомневаюсь что ее можно будет воткнуть в приставку или ПК и просто запустить как оригинал после установки с диска. Я лучше поиграю в тот же Quake 2 RTX или еще лучше в оригинал.

-1