Открыт предзаказ на стильное издание саундтрека Quake 2 на виниловой пластинке

Знакомое музыкальное сопровождение из легендарного шутера Quake 2 можно будет услышать на виниле. В честь выхода обновленной версии игры, id Software и Bethesda анонсировали выпуск особого издания саундтрека. В цифровых магазинах с сегодняшнего дня открывается предзаказ саундтрека Quake 2 на виниловой пластинке.
Этот особый сборник создается оригинальными разработчиками при поддержке звукозаписывающей компании Laced Records. Она обещает включить в виниловое издание саундтрека 19 культовых композиций из оригинального Quake 2, которые будут улучшены ведущими специалистами. Оформление обложки возьмет на себя студия id Software, а за стильные иллюстрации, включенные в комплект, будет отвечать художник Джейсон Уиллифорд.
Саундтрек Quake 2 на виниловой пластинке обойдется фанатам в скромные 36 британских фунтов. За эту цену пользователи получат две виниловые пластинки с уникальным оформлением и дополнительными иллюстрациями. Полноценный релиз этого издания запланирован на январь 2024 года.
В 21 веке виниловой пластинкой никого не удивишь, вот создали бы комикс по вселенной Quake 2, пускай даже с возрастным ограничением в 18+, это да, это достойно, а так... пластинка, как то не вдохновляет.
Хорошо, что не секс куклу. Хотя...