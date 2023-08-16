Quake II Remastered был очень хорошо принят как критиками, так и геймерами

После нескольких слухов, появившихся в последние месяцы, на прошлой неделе компания ZeniMax Media/id Software официально объявила о выходе новой версии шутера Quake II Remastered (Enhanced Edition).
Расширенное издание вышло на всех платформах - PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X и Xbox Game Pass, и включает поддержку 1080p при 60 FPS (прошлое поколение) до нативных 4K и 120fps на текущем поколении консолей.
А для тех, кто не прочь ознакомиться с рецензиями, есть хорошая новость: на днях стали появляться оценки Quake II Remastered, которую очень хорошо оценили как критики, так и сами игроки. На данный момент у игры 89 баллов на Metacritic с учетом 8 рецензий, а также 7,8 балла от пользователей. К слову, в сервисе Steam игра получила 93% положительных отзывов.
Оценки:
- CGMagazine — 9,5/10
- Gamereactor UK — 9/10
- GamingBolt — 9/10
- Destructoid — 9/10
- Merlin'in Kazanı (Turkey) — 9/10
- Multiplayer.it — 9/10
- SECTOR.sk — 8,5/10
- PC Games — 8/10
CGMagazine: "Несмотря на отсутствие визуальных улучшений, которые появились в RTX-версии игры, улучшения в плане качества жизни, большое количество контента и впечатляющая новая кампания делают этот ремастер обязательным для старых и новых поклонников".
PC Games: "Quake 2 была потрясающей 26 лет назад, и она по-прежнему доставляет массу удовольствия - даже с учетом того, сколько лет ей уже исполнилось. Ремастер получился отличным, с новым контентом, кроссплеем, множеством опций и значительными улучшениями. Так что если вы хотите приобщиться к настоящей классике в истории id Software или просто любите ретро-экшены, то это именно та версия".
Попросту лучший шутан, без слюней и мультиков. Doom тоже ништяк, но в Eternal сделали порево из дэшей и цветастой пурги.
Про калдути и прочих я вообще молчу , такая порнография, что ужас + петушатня
Ну не будешь сейчас в это уже играть, хотя я и в своё время не играл.
попробуй... кто знает может затянет...
Году в 99 пробовал Дум не зашло.
тогда и мне многое чего не заходило... Вот бы ремастер MDK (Первый)
Нахрен никому не нужное старье
Для олдфагов и ностальгирующих)
прошли в ко-опе с другом, на одном дыхании.
Интересно, будет ли ремастер третьей Кваки??
ну, так-то он уже есть. Но я думаю что-то все таки тоже выкатят к 30-летию =)
Душе уж 4, 3 же просто арена.
Чёт мне кажется, они сразу 4 часть перевыпустят, а то и вовсе Hexen и Heretic на очереди.
Лучше сразу 4, а потом продолжение.