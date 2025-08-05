В разработке может находиться ремастер Quake 3 Arena

Судя по не слишком тонкому намёку от самого разработчика, Nightdive Studios, возможно, разрабатывают ремастер Quake 3 Arena.
Как было замечено в сабреддите серии Quake, разработчик закрепил комментарий к своей прямой трансляции: «Все взгляды, то есть Орббс, будут прикованы к этому анонсу». Для тех, кто не в курсе, Орббс — это имя одного из ботов, доступных в Quake 3 Arena для офлайн-игры, так что закреплённый разработчиком комментарий определённо звучит как намёк на одно из их будущих анонсов.
Работа студии Nightdive над ремастером Quake 3 Arena неудивительна, учитывая, что студия уже перенесла на современные платформы несколько классических шутеров от первого лица, таких как System Shock, и сотрудничала с другими разработчиками, модернизируя классические игры, добавляя новый контент, включая первую часть серии Quake. Однако, в отличие от этих игр, Quake 3 Arena ориентирована на многопользовательский режим, поэтому будет очень интересно посмотреть, как студия подойдет к ремастеру одного из самых влиятельных соревновательных шутеров от первого лица в истории.
Quake 3 Arena вышла в 1999 году на ПК и, несмотря на значительные отличия от предшественницы, считается одним из лучших шутеров от первого лица. Благодаря своей многопользовательской формуле, отказавшейся от традиционной одиночной кампании, третья игра серии от id Software повлияла на бесчисленное множество соревновательных шутеров от первого лица, включая Unreal Tournament и даже более современные игры, такие как Overwatch.
а нафига? когда есть чемпионы с теми же аренами? кот тоже никому не нужны, тк играешь сразу с мастерами и только успеваешь спавнится
Квейк Лайв и Квейк Чампионс такие - А МЫ ТЕ ЧО ШУТКА КАКАЯ ТО? // Александр Ковалёв
Ну чемпионс действительно шутка, притом неудачная.
Зачем ремастер игре, в которую играют так:
Лучше бы выпустили сборник Heretic+Hexen
А было бы не плохо увидеть ремастер. И ботов погонять по арене. Жаль конечно что будет скорей всего Вулкан а не OpenGL.Ибо последние версии движка idTech только с Vulkan и могут.((
Только при чем тут движок idTech если nightdive все релизят на своем kex.((
ну если будет не idTech а kex тогда лучше не надо.(((
А может не находиться
r_picmip "0"
Ку3 нам нужна.
Но на самом деле я бы хотел ремейк Unreal Tournament 3.
Господи какие замесы были, а. // Владислав Тишков
Да таких как были в клубешниках 00х уже не будет, в тебя через интернет не прилетит стул )