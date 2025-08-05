В разработке может находиться ремастер Quake 3 Arena

Судя по не слишком тонкому намёку от самого разработчика, Nightdive Studios, возможно, разрабатывают ремастер Quake 3 Arena.

Как было замечено в сабреддите серии Quake, разработчик закрепил комментарий к своей прямой трансляции: «Все взгляды, то есть Орббс, будут прикованы к этому анонсу». Для тех, кто не в курсе, Орббс — это имя одного из ботов, доступных в Quake 3 Arena для офлайн-игры, так что закреплённый разработчиком комментарий определённо звучит как намёк на одно из их будущих анонсов.

Работа студии Nightdive над ремастером Quake 3 Arena неудивительна, учитывая, что студия уже перенесла на современные платформы несколько классических шутеров от первого лица, таких как System Shock, и сотрудничала с другими разработчиками, модернизируя классические игры, добавляя новый контент, включая первую часть серии Quake. Однако, в отличие от этих игр, Quake 3 Arena ориентирована на многопользовательский режим, поэтому будет очень интересно посмотреть, как студия подойдет к ремастеру одного из самых влиятельных соревновательных шутеров от первого лица в истории.

Quake 3 Arena вышла в 1999 году на ПК и, несмотря на значительные отличия от предшественницы, считается одним из лучших шутеров от первого лица. Благодаря своей многопользовательской формуле, отказавшейся от традиционной одиночной кампании, третья игра серии от id Software повлияла на бесчисленное множество соревновательных шутеров от первого лица, включая Unreal Tournament и даже более современные игры, такие как Overwatch.